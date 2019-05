אינייסטה בירך את צ'אבי: השותף הטוב ביותר

Gracias Maqui por todo lo que le has dado al fútbol mundial. Orgulloso de haber disfrutado momentos increíbles contigo dentro y fuera de la cancha. He sido un privilegiado de compartir charlas con un gran profesional!!! Éxitos en tu nueva etapa, crack!! ????????

A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on May 2, 2019 at 11:52am PDT