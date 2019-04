פול סטול יועמד לדין בפעם השלישית העונה

30/04/2019 12:43 מאת עמית קרקו



שחקנה של מכבי אשדוד, פול סטול, יעמוד לדין ביום חמישי הקרוב בפעם השלישית העונה וצפוי לספוג עונש כבד, זאת לאור התפרצותו אל עבר שופטי המשחק אמש (שני) בהפסד הקבוצה להפועל תל אביב (104:76). סעיפי האישום טרם נקבעו על ידי תובע איגוד הכדורסל עו”ד טל אור.

שופטי המשחק, ארז גוריון, ארז שלהבי וגיא שמואלי שלחו הבוקר מכתב לרכז הליגות באיגוד הכדורסל, נפתלי גושן, בו תיארו את מה שאירע בתום המשחק: “לאחר סיום הזמן החוקי של המשחק ניגש שחקן 4 פול סטול של הקבוצה האורחת (מכבי אשדוד) אל השופטים וצעק לעברם באנגלית “you are terrible, this is shameful” (“אתם נוראיים, זו בושה וחרפה”) – אמר זאת מספר פעמיים וסירב לזוז עד שהלכנו לשולחן המזכירות״. גוריון אגב גם לקח את כרטיס השחקן של סטול משולחן המזכירות, הליך שמאפשר לו להרחיק את השחקן מהמשחק הבא.

הפעם הקודמת בה עמד סטול לדין התרחשה בחודש מרץ האחרון. העמדתו לדין בפעם השנייה הביאה עימה עונש הרחקה אוטומטי למשחק אחד, כך שכעת באשדוד חוששים כי העונש יהיה כבד יותר. במועדון אגב גיבו את תלונות סטול על כך שלא נשרקו לעברו עבירות ואף טענו כי “מחפשים” את השחקן.