ששון נותח בברך, ישוב לאימונים עוד שבוע

שלום לכולם, כבר תקופה ארוכה שאני חש כאבים בברך ימין ובחודשים האחרונים חלה החמרה שחייבה התערבות כירורגית. אתמול עברתי ניתוח אוטרוסקופיה. לא מדובר בפציעה קשה. חודש ואני חוזר לאימונים מלאים. המשמעות היא שלא אתחרה בגראנד סלאם באקו המתקרב, אבל ככל הנראה אשתתף במשחקי אירופה שיתקיימו בסוף חודש יוני. השלב הבא הוא שיקום פיזיותרפיה וחזרה לאימונים בהדרגה. חלק מלהיות ספורטאי מצריך ממני למצוא את הכוחות כל פעם מחדש, להתמודד עם אתגרים ולהמשיך להיות מחויב לדרך ולמטרה. מבטיח לעדכן בהמשך... תודה לכולם על הדאגה וחג פסח שמח (-:

