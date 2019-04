כבוד עולמי: גם פרננדו טורס וקראגר נפרדו מבניון

Sin duda uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera y de los mejores amigos que me ha dado el fútbol . Ojalá muchos mas como tu amigo. Enhorabuena por una carrera brillante y mis mejores deseos en lo que decidas hacer en el futuro que seguro tendrás éxito. Undoubtedly one of the best teammates I've ever had in my career and the best friends that football has given me. Hopefully many more like you my friend. Congrats for a brilliant career and I wish you the best in what you decide to do in the future that you will surely succeed. @benayoun15

