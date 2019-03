מוצרי Nintendo מגיעים לישראל בייבוא רשמי

13/03/2019 20:30 מאת אבי אטיאס



לאחר שנים רבות בהן העדיפה לא לפתוח נציגות רשמית בארץ הקודש, גם לחברת נינטנדו יש סוף סוף מפיצה רשמית בישראל, לאחר ש’תור גיימינג’ הודיעה כי חתמה על הסכם להפצת החומרה והתוכנה של היצרנית. כזכור, לחברות סוני ומייקרוסופט כבר יש ייצוג רשמי בארץ, באמצעות ישפאר ומייקרוסופט ישראל.

‘תור גיימינג’, בבעלות ערן תור, יזם בכיר אשר הקים וניהל בין היתר את ‘איידיגטל’, תהיה המפיצה הרשמית החל מהחודש. לכבוד חתימת ההסכם מתכוונת החברה להשיק בישראל באופן רשמי את Switch, כשהחברה תספק כמובן את התמיכה והשירות עבור המוצרים של נינטנדו בישראל.

כיום זמינים בסוויץ' למעלה מ-1300 כותרים שאפשר לשחק בכל מקום ובכל זמן, בהם בין היתר משחקים אקסקלוסיביים ומצליחים במיוחד כמו Mario Odyssey ו-The Legend of Zelda: Breath of the Wild. "זה כבוד אדיר ואושר גדול להיבחר על ידי נינטנדו אירופה להיות המפיץ האזורי של נינטנדו בישראל. אנו מחויבים להפוך את נינטנדו למותג מוביל ואהוב בישראל", אמר נשיא ויו"ר תור גיימינג, ערן תור.