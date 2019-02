דאבור: הפער של מכבי מפתיע, מיכה הטוב בארץ

Amazing night with BIG win on the way to the next round ???? Proud to be a part of this great team ?? Juma’a Mubarke Insha’allah ?? ???? ?????? ?? ??? ???? ?? #alhamdolelah#thankgod#godisgreat#thankful#grateful#blessed#happy#amazing#night#great#feeling#wirsindsalzburg#big#win#4-0#goal#7#topscorer#europaleague#redbullsalzburg#rbs#nikefootball#MD9

A post shared by Moanes Dabbur (@moanesdabbur) on Feb 22, 2019 at 1:15am PST