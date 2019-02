בוזגלו יעמוד לדין: מחכה ל-VAR, מתסכל ועצוב

בדופק גבוה, במאה אחוז מאמץ ונתינה לעיתים יוצאות מהפה מילים שהכוונה שלהן מביעות תסכול, אכזבה ואפילו עצב. מצד אחד אני בנאדם, בבית יש משפחה דרוכה מאחורי, תומכת ואוהבת וכשאני נפגע יש מעגל שלם של פגיעה, אבל יש גם צד שני- אם פגעתי אני בהחלט מתנצל על הדרך והאופן, ראשית בפני השופט ובפני חברי ואוהדי הקבוצה. מגיעים אלפים לכל מגרש, מוותרים על לימודים, עבודה, משאירים משפחות בבית ואז מגיעות החלטות שאינן קשורות ליכולת על המגרש וחורצות גורל של עונה שלמה. מתסכל, מאכזב ועצוב. #מחכה ל- VAR

