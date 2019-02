מאור בוזגלו: לא לגזענות, טל בן חיים: התביישתי

שנת 2019 ועדיין יש גזענות במגרשים?! אתמול התביישתי להיות על כר הדשא. אז נכון שזה קומץ של אוהדים שלא מייצג את אוהדי בני יהודה האמיתיים ונכון שלא צריך להעניש את ברק אברמוב שמשקיע מיליוני שקלים מכיסו, אבל הגיע הזמן שיהיו מצלמות בכל המגרשים, שהמשטרה תעצור את אותם גזעניים, שהפרקליטות תדרוש עונשי מאסר ושופטי בתי המשפט יקבלו החלטה להכניסם מאחורי סורג ובריח! לכל המתייפייפים שישאלו אם האוהדים שלנו היו עושים את זה האם הייתי כותב אותו דבר..? התשובה היא כן!! אין מקום לגזענות בחיים בכלל ובכדורגל בפרט! אתם לא יותר טובים מאף אחד ואין צורך לדרוך על האחר כדי להרגיש יותר טוב עם עצמך! שבוע טוב ומבורך #notoracism

A post shared by Tal Ben Haim (@talbenhaim26) on Feb 2, 2019 at 11:40pm PST