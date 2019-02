מרסלינו: מכבדים את מסי, אבל לא מפחדים ממנו

02/02/2019 13:28 מאת מערכת ONE



ליאו מסי (טוויטר) ליאו מסי (טוויטר)

ברצלונה תארח ב-19:30 (חי בערוץ ONE) את ולנסיה בקאמפ נואו, כשבראש כמובן נמצא לוח המשחקים הקשה שצפוי לה החודש, עם קלאסיקו ביתי נגד ריאל מדריד בגביע כבר ביום רביעי הקרוב. האלופה צפויה לערוך לא מעט שינויים בהרכב, אבל הקפטן שלה, ליאו מסי, צפוי לפתוח ולנסות לסייע לה להגדיל את רצף הניצחונות בלה ליגה לתשעה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

המאמן ארנסטו ואלוורדה הזהיר במסיבת העיתונאים מפני העטלפים, שמגיעים בעיצומה של תקופה טובה ועם אופוריה מה-1:3 הדרמטי על חטאפה, ששלח אותם לחצי גמר גביע המלך ברגע האחרון. הרוטציות של המאמן הבאסקי לא צפויות להיות עצומות, אבל הוא כן כלל בסגל את איניאקי פנייה השוער (במקום יאספר סילסן שנפצע וייעדר שישה שבועות), את סרג’י סאמפר שלא ראה דקות משחק זמן רב וגם את תומאס ורמאלן, ג’ייסון מורייו, קווין פרינס בואטנג ומרלון. מי שצפוי לקבל מנוחה הוא סרחיו בוסקטס, כשאת הקישור אמורים לאייש איבן ראקיטיץ’, קרלס אלנייה וארתורו וידאל.

מאמן ולנסיה, מרסלינו, התייחס לפרעוש שהרשית 25 שערים ובישל 12 נוספים בכל המסגרות נגד העטלפים ב-31 הופעות: “אנחנו מקווים להשיג תוצאה חיובית בקאמפ נואו ומאמינים בעצמנו. לא מפחדים מליאו, אבל מאוד מכבדים אותו כי הוא כדורגלן מדהים ששומר על רמה מצוינת במשך שנים רבות”.

