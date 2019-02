הסוד הגדול של קארים בנזמה וההשוואה לרונאלדו

02/02/2019 11:58 מאת מערכת ONE



קארים בנזמה (טוויטר) קארים בנזמה (טוויטר)

לפני קצת יותר משנה, קארים בנזמה נכנס לעשור הרביעי בחייו. כמתבקש לחלוץ שמשחק בקבוצה גדולה וצריך לשמור על רמתו, הצרפתי חשב על שיטת אימונים חדשה, שתעזור לו לחזק שרירים מסוימים בגופו ואף תגרום להפחתת משקלו, כאשר נראה שהיא נותנת את אותותיה לאור העובדה שהחלוץ ‘מתפוצץ’ על המגרש ונראה מהיר וחזק יותר.

אימוני אגרוף וריצות מסייעים לחלוץ מבחינה פיזית, אך גם בפן המנטלי הוא רגוע הרבה יותר העונה, כאשר לפי דיווחים משפחתו מסבה לו הרבה נחת והוא מרגיש שיפור רב, דבר שגרם לו לכבוש לא מעט שערים העונה, במיוחד בתקופה האחרונה. מול אלאבס מחר ב-21:45 (חי בערוץ ONE) יקווה הצרפתי להמשיך בכושרו הנהדר ולתת לריאל מדריד ניצחון חשוב ומומנטום לקראת הקלאסיקו מול ברצלונה בגביע. בנוסף, תתארח אתלטיקו מדריד אצל בטיס ב-17:15. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

עד כמה העונה של בנזמה ענקית? לצרפתי כמות שערים זהה לזו של כריסטיאנו רונאלדו, שמחורר רשתות ביובנטוס. חלוץ ריאל אמנם עשה זאת ביותר משחקים, אך גם ב-47 בעיטות פחות. לא פלא שהמאמן סנטיאגו סולארי אמר לא מזמן: “מצטער עבור אלו שגילו את בנזמה רק עכשיו”. מספר 9 בלבן בעט לשער יותר מכל השנה שעברה, וכבש יותר שערי שדה מ-CR7 עם 16 לעומת 12. אלאבס בכוננות ספיגה?

אתלטיקו מדריד – בטיס (17:15)

אצל הקולצ’ונרוס עדיין עוסקים במשמעות העברתו של אלברו מוראטה לקבוצה, כאשר החלוץ הספרדי עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו מול האנדלוסים. בקבוצה מהמקום השני בטבלה כבר חושבים על השנים הבאות, ואחרי שפרננדו טורס והקפטן לשעבר גאבי עזבו, גם דייגו גודין, פיליפה לואיס וחואנפראן לא ימשיכו בוודאות בקיץ. גם ההמשך של דייגו סימאונה המאמן ויאן אובלק השוער מוטל בספק, אולם הרוחיבלאנקוס יעשו מאמצים כדי שהשניים ימשיכו.

באשר למשחק, בסיבוב הקודם הקולצ’ונרוס רשמו 0:1 דחוק משער מאוחר של אנחל קוראה, ויפגשו את הירוקים-לבנים לאחר שאלו עברו שלב בגביע והעפילו לחצי הגמר. האנדלוסים עדיין חולמים על מקום באירופה, כשמנגד המדרידאים יקוו לצמצם את הפער מברצלונה בפסגה ולרשום ניצחון ליגה רביעי ברציפות.

