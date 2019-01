מקסים פלקושצ'נקו: הגעתי למועדון הטוב בישראל

זה הזמן להגיד תודה למועדון בו עשיתי את צעדיי הראשונים ככדורגלן, המועדון שנתן לי את הבמה. היינו שותפים לחוויות מרגשות שאקח איתי כל החיים. תודה לאוהדים האדומים שתמכו בי גם ברגעים הקשים, לבעלים יואב כץ שדחף ועזר והתערב שהיה צריך, לצוות המקצועי והניהולי על האמון וכמובן לשחקנים, החברים הטובים שלי במגרש ומחוצה לו. תמיד תישארו אצלי בלב. מכבי חיפה- היום אני מתחיל דרך חדשה, הגעתי למועדון הטוב בישראל עם הקהל הגדול בארץ, בראש שלי כבר איך לתת הכל על הדשא בכדי לייצר תוצאות ולהגיע להישגים הכי גדולים שרק אפשר. מהיום, כולי נתון ומרוכז רק בהצלחה של מכבי חיפה, היא ההצלחה שלי! רוצה להודות ליענקלה שחר, עוזי מור, אור שחר, אסף בן דוב וכמובן למרקו בלבול על האמון. תודה לאוהדי מכבי חיפה שהציפו אותי בחום ואהבה בימים האחרונים, התמיכה שלכם חשובה לי. תודה גם לסוכן שלי שהוא יותר כמו אח שלי כבר חלק מהמשפחה שחר גרינברג על כל העזרה, הדחיפה והליווי בשנים האחרונות. את התודה שלי לכולכם אני יודע שאני צריך לתת במגרש - וככה בדיוק אעשה. יאללה מכבי! ?????????

