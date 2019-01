אריאל הדר עזב את קטמון ויצטרף להפועל ר"ג

תמה תקופה מדהימה... הפועל קטמון הייתה בשבילי בית ב -3 השנים האחרונות. מודה לכולם על ההזדמנות שנפלה בחלקי להיות חלק מהקהילה המדהימה הזאת. רוצה להודות להנהלה,לצוות המקצועי, לאוהדים הנפלאים ולשחקנים על הזכות להיות חלק ממערכת עוטפת ותומכת. אני ממשיך לאתגר הבא בהפועל רמת גן. תודה לאיש הכול יכול אדם קידן. מאחל הצלחה למועדון בהמשך!? @adamkidan @hkjfc

A post shared by Ariel Hadar (@arielhadar) on Jan 23, 2019 at 5:08am PST