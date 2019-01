צדק נגד ב"ש: מציירים אותי כבעייתי?! התבלבלו

כשמראים לך את הדרך החוצה ממקום שהיה הבית שלך במשך יותר משלוש שנים זה כאב שקשה להסביר במלים. אבל כאב זה חלק מהחיים. כשעל הדרך מנסים להטיל ספק בכל הדברים שמגדירים אותך, ושהביאו אותך להיות מי שאתה, זה כבר משהו הזוי ולא מתקבל על הדעת. לא, אני לא מושלם. וכן, כמו שהיה לי חלק בשלוש אליפויות ככה גם יש לי חלק באיך שהעונה הנוכחית שלנו נראית. אף פעם לא ברחתי מאחריות. אף פעם לא ויתרתי. זה לא בלקסיקון שלי. תמיד חיפשתי להוביל, להשפיע, להיות מעורב על המגרש ומחוץ למגרש. כל מי שמכיר אותי יגיד שכרטיס הביקור שלי לא מפוצץ בכישרון יוצא דופן. אבל באותה נשימה הוא יגיד שיש לי לב, נאמנות ומנהיגות ושבכל מקום השארתי חותם. בעונה האחרונה קורים בקבוצה הרבה דברים שלא יכולתי להישאר אדיש אליהם. במקום להעריך את האכפתיות שלי מנסים לצייר אותי כבעייתי?!? מישהו פה התבלבל. זה הזמן של כולם לעשות צעד אחורה ולשים את האגו בצד. להפסיק להאשים. לדעת למצוא את השותפים האמיתיים. מאז שהמועדון החליט את אשר החליט אני מקבל אינספור הודעות תמיכה שמחזקות אותי וגורמות לי להבין שגם פה בבאר שבע השארתי חותם. לא ככה רציתי לסיים פה, אבל לא אני זה שבוחר בפרידה הזו. תמיד הייתי איש של עבודה קשה ומכל משבר בדרך רק התחזקתי. רבים מכם מבקשים ממני להשאיר את הדלת פתוחה ולחזור ולהילחם כדי לעזור למועדון להתרומם מחדש. אני עדיין פה חברים. לא הלכתי לשום מקום. ימים יגידו...

