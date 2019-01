יישבר הנאחס? ריאל מדריד מחכה למכבי ת"א

03/01/2019 14:00 מאת דובי פיק



שחקני ריאל חוגגים בהיכל בפעם האחרונה (איתי כהן) שחקני ריאל חוגגים בהיכל בפעם האחרונה (איתי כהן)

כשענן המבוכה של ההדחה מגביע המדינה ע"י מכבי ראשון לציון והאקסים גיא גודס ואיתי שגב מרחף מעליו וכשבעקבותיה הצהובים נפלו למאזן 2:0 בתארים העונה - נבן ספאחיה הפסיד את גביע ווינר, יאניס ספרופולוס את גביע המדינה - מכבי תל אביב תשוב לזירה האירופאית ותפגוש הערב את ריאל מדריד במסגרת המחזור ה-16 ביורוליג.

חשוב להדגיש תחילה, ריאל מדריד היא אלופת אירופה. דבר נוסף שחשוב להדגיש הוא שמכבי תל אביב לא ניצחה את הבלאנקוס במשחק חוץ בספרד במסגרת העונה הסדירה בכלל במיליניום הנוכחי.

הקבוצה של פאבלו לאסו, מכונה סופר משומנת שעשתה למכבי משולשים בצבע בהיכל מנורה מבטחים עם ניצחון מוחץ 66:87 הודות ל-17 נקודות של סרחיו יול, בתוספת דאבל-דאבל של גוסטובו איון, מגיעה במומנטום הפוך מזה של מכבי. מדריד הפסידה ביורוליג מול פנרבחצ'ה, אבל בליגה היא הביסה את באסקוניה ללא תנאי. מכבי, כזכור, הפתיעה את מילאנו, אבל לא הצליחה לדגדג את החבר'ה של איגור קולשוב וראשל"צ.

במילים שלהם. "התחלנו את העונה בצורה נהדרת כי לא היו לנו פציעות”, אמר פאבלו לאסו לקראת המשחק. “מכבי שינתה פניה בעמדת המאמנים, וגם את סגנון המשחק שלה. הם משחקים עם הרכבים יותר גבוהים. אם ספאחיה העמיד את אנג'לו קלויארו בעמדת הפאוור-פורוורד, כעת תחת ספרופולוס הוא יורד לעמדת הסמול-פורוורד. סקוטי ווילבקין עדיין נחשב לאיום מכל הטווחים, ומכבי גם משתמשת במאסה שלה (טאריק בלאק, ג'וני אובראיינט, דיאנדרה קיין) לייצר יתרונות. מדובר ביריבה מסוכנת עבורנו שיכולה לקלוע בהרבה דרכים שונות. מבחינתי המתפחות לניצחון זה הגנה".

פבלו לאסו (רויטרס)

חלום הפלייאוף עוד לא הסתיים עבור מכבי, אבל הוא בהחלט נראה כמו חלום רחוק מאשר קרוב ומציאותי. יחד עם זאת, מדריד, שכבר הפסידה העונה בביתה, יכולה להיכנס לשאננות ואולי לאפשר לצהובים לגנוב משחק חשוב לעתידה האירופאי. ניצחונות החוץ היחידים של מכבי עד כה העונה ביורוליג הגיעו על בודוצ'נוסט ודרושפאקה. אבל אל תזלזלו, מדובר באולמות שצסק"א ודיויד בלאט הפסידו בהם בהתאמה.

האקס פקטור - ג'וני אובראיינט: ברמה הכישרונית, הוא יכול לעשות על המגרש כמעט הכל. יש לו קליעה מרחוק, משחק גב לסל, פנים לסל, פוסט אפ, פייס אפ, רול אפ. מה שבא לו, ה-כ-ל. מה חסר לו? טיפה IQ של כדורסל, הבנה של המשחק. וגם המילה "מסירה" חסרה לו בלקסיקון. אובראיינט תייג עצמו כסקורר נטו, אבל גם הגדולים ביותר ידעו להפעיל את השחקנים מסביב.

ג'וני אובראיינט (איציק בלניצקי)

לא ידוע אם הוא יודע או לא יודע להפעיל את חבריו, אבל אם נשפוט על מה שנראה לעין, הוא לא סופר את השחקנים שלידו ורואה רק את הטבעת. כשזה נראה ככה, ראשל"צ חוגגת, מכבי מבעבעת, וספרופולוס מרעיד את הקירות בחדר הלבשה. אבל כשהולך, אז הולך עד הסוף. זוכרים את מילאנו? ג'וני הפגיז 32 נקודות, ועשה בית ספר לכל ההגנה של סימונה פיאניג'אני.

מפתחות לניצחון עבור ריאל מדריד: עבור מכונת התקפה עם כל כך הרבה כלים, הזוי שהבלאנקוס נעצרו במחזור הקודם על 63 נקודות בלבד נגד פנרבחצ'ה. זוכרים שציינו את יול שכיכב בסיבוב הקודם נגד מכבי? אז הפעם מדריד חייבת אותו. מזה כמה שבועות שהספרדי לא מצליח להגיע לספרות כפולות. בצמד המשחקים האחרונים בבית הוא נתקע על 1/11 עלוב ממעבר לקשת. יכול להיות שאיפשהו בראשו הוא זוכר את החגיגה בת"א וישוב לכושרו הטוב והמוכר.

סרחיו יול (טוויטר)

מפתחות לניצחון עבור מכבי ת"א: בעידן ספרופולוס, ההגנה מנצחת משחקים. הצהובים קולעים פחות, אבל בעיקר סופגים פחות ומראים הגנה טובה יותר. הבעיה היא בהתקפה, הנעת הכדור, שליטה ושמירה עליו, ומשחק פיק-אנד-רול לו נואשים כולם עם שובו של ג'רמי פארגו. ספרופולוס ידגיש סגנון משחק שמור, איטי ומבוקר כי בקרב יריות מול יול, ג'יי סי קארול, רודי פרננדס, ופקונדו קאמפאצו אין להם שום סיכוי. בשלושת ניצחונות היורוליג תחת המאמן היווני, הצהובים עצרו את היריבות שלהם על 71 נקודות או פחות. אז הנה הנוסחה הפשוטה לניצחון – באנגלית יש פתגם מפורסם לזה - EASIER SAID THAN DONE. עכשיו לכו ליישם על המגרש. בהצלחה.