בתום דרמה: פנרבחצ'ה גברה 63:65 על ריאל

FINAL SCORE | 93-88 | #BAYBUD

Big win at sold out Audi Dome to clinch current playoff spot after 15 @euroleague games.

-------

Nach der Hinrunde der EuroLeague stehen wir auf einem Playoff-Platz!

?? Williams 21, Hobbs 14 Pts, Barthel 12, Lucic 11, Djedovic 10#EuroLeague #FCBB pic.twitter.com/Ksq24l6MAK