הפסד 4 ברציפות לדטרויט, 116:108 לניו אורלינס

?? FINAL SCORE THREAD ??

Jrue Holiday scores a season-high 37 PTS (6 3PM) as the @PelicansNBA top DET on the road in Detroit!#DoItBig 116#DetroitBasketball 108

Julius Randle: 28 PTS, 6 REB, 5 AST

Tim Frazier: 14 PTS, 8 AST

Blake Griffin: 35 PTS pic.twitter.com/z1CcCBrRDh