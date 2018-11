שיא מטורף לביילס: 20 מדליות באליפויות העולם

WOW what an INCREDIBLE worlds @Simone_Biles has had!

?? Team

?? All-Around

?? Vault

?? Bars

?? Beam

?? Floor

?? Record world AA golds

?? Most world titles in history

?? Tied for most world medals#GOAT #DohaGym2018 pic.twitter.com/hFOhPXGj8P