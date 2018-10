דוראנט: כל מה שאני חושב עליו זה הכסף שאקבל

27/10/2018 09:39 מאת מערכת ONE



פעמים רבות ספורטאים רוצים שנאמין שהדבר הכי חשוב להם זה הסמל, שהם נאמנים לקבוצה, שהם אוהבים, באמת אוהבים, את הקהל עבורו הם משחקים. לעיתים ברור שזה לא הסיפור, אבל הם רוצים שנאמין שהסיפור הוא התארים, שזה מה שהם רודפים אחריו, שזה הדבר החשוב ביותר. ולפעמים ברור לחלוטין שהסיפור הוא כסף, ששחקן עובר לקבוצה בגלל השכר שהוצע לו, אבל לרוב הוא לא יודה בזה – הוא ימצא תירוץ אחר. נדירים הרגעים ששחקן מודה שכסף הוא כל הסיפור.

לקווין דוראנט היה רגע כזה. פורוורד גולדן סטייט יהפוך לשחקן חופשי בקיץ, כאשר יש לו אופציית שחקן להאריך את חוזהו בעונה נוספת. קבוצות הליגה כבר רודפות אחריו והלילה (בין שישי לשבת) לפני המשחק מול ניו יורק הופיע שלט חוצות ענק סמוך למדיסון סקוור גארדן עם ציור ענק של דוראנט במדים של ניו יורק לצד כריסטאפס פורזינגיס עם הכיתוב “אתה יכול להפוך את הספורט בניו-יורק לנהדר שוב?” (על משקל “Make America great again” של דונלד טראמפ). לא רק בניו יורק רוצים אותו, יש גם שמועות על הצטרפות אפשרית ללברון בלייקרס, גם הקליפרס בתמונה, ואלו לא הקבוצות היחידות.

אבל דוראנט לא התרגש יותר מדי: “אני יודע שכשאתה שחקן גדול יש הרבה רעש, זה חלק מהמשחק וזה הבידור שנמצא סביב ה-NBA. אני לא אתנהג כאילו אני לא שומע את זה, אבל בכנות, אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה. זה נחמד אבל בלי להיות חסר כבוד, אני לא מתרשם מדברים מהסוג הזה. אני פשוט אוהב לשחק כדורסל”.

דוראנט על שלט החוצות (טוויטר)

אז ממה הוא כן מתרשם? מה עשוי להביא אותו לניו יורק או לכל מקום אחר? כסף. ברגע של כנות מתפרצת, דוראנט הבהיר מה באמת מעניין אותו: “אני חושב על הכסף שאני הולך להרוויח. מעולם לא קיבלתי עסקת ענק. ראיתי חבורה של שחקנים בליגה עושים כל-כך הרבה כסף – ואני שמח בשבילם. אבל אני יודע שזה מגיע גם לי. זה כנראה הדבר היחיד שאני חושב עליו, אם לדבר בכנות”.

יש לציין שדוראנט הקריב לא מעט כסף כדי לעבור לגולדן סטייט, הוא ויתר על חוזה עתק והשנה למשל הרוויח “רק” 30 מיליון דולר, כאשר עשרה שחקנים ב-NBA מרוויחים יותר ממנו העונה, שזה לא מעט בהתחשב בזה שמדובר באחד משלושת השחקנים הטובים בליגה (מישהו מוכן לטעון אחרת?) וזה שהביא לגולדן סטייט שתי אליפויות ברצף מאז הגיע לקבוצה (או לפחות, זכה בפעמיים בתואר ה-MVP של סדרת גמר הפלייאוף). ראסל ווסטברוק, חברו לשעבר באוקלהומה סיטי, מרוויח למשל מעל 35 מיליון. גם כריס פול, לברון ג’יימס וסטף קרי. זו הקטגוריה בה הוא רוצה להיות.

קווין דוראנט והגביע האישי. מגיע לו יותר (רויטרס)

יותר מזה, כל אותם שחקנים מחזיקים בחוזה ארוך טווח, כזה שמבטיח להם מיליונים רבים לעוד הרבה שנים. קרי נמצא על חוזה של 201 מיליון לחמש שנים. ווסטברוק על 205 וג’יימס הארדן חתם על חוזה של לא פחות מ-228 מיליון. כך למשל בשנה הבאה קרי ירוויח יותר מ-40 מיליון, ווסטברוק, פול, הארדן ולברון מעל 37 מיליון ולדוראנט מובטח “רק” 31.5 מיליון, אם הוא יבחר להישאר בגולדן סטייט. כנראה שהוא יבחר לצאת מהחוזה שלו, וכעת נותר לחכות ולראות האם הווריורס יציעו לו יותר, ואם לא, לאן הוא יילך. בינתיים, אנחנו נישאר עם הכנות שלו וניזכר שבסופו של דבר, כמו שאמרה הזמרת השבדית מיה: “Its all about the money”.