דאבור: זו רק ההתחלה, לא יהיה קל לנו בהמשך

?? #UEL Player of the Week nominees: Matchday 3?

?? @rubey_lcheek / @ChelseaFC

?? Munas Dabbur / @RedBullSalzburg

?? @LoCelsoGiovani / @RealBetis

?? Michael Frey / @Fenerbahce_EN

Vote now! #UEL @hankookreifen