המונדיאל כבר מעבר לפינה, ובברזיל שוב עולה שמו של ניימאר לכותרות. מצד אחד מדווחים כי הוא עשוי לחזור לסגל הסלסאו אם יהיה כשיר, ומנגד נשמעים קולות כי הכוכב עדיין צריך להוכיח את עצמו וכן שהוא אף שוקל לסיים את הקריירה כבר בסוף השנה. כך או כך, העתיד שלו ושל הנבחרת שוב מצטלב בדיוק לפני גביע העולם.

ניימאר לא שיחק במדי נבחרת ברזיל מאז אוקטובר 2023, אז נפצע במשחק מוקדמות מול אורוגוואי. מאז אותה הופעה הוא חווה רצף ארוך של פציעות שהרחיקו אותו מהמגרשים, וגם בתקופה שלפניה המספרים כבר לא היו דומיננטיים כמו פעם בשיאו. התחושה היא שכבר זמן מה הנבחרת מחפשת דרך להסתדר בלעדיו.

הפציעה המרכזית של ניימאר הייתה קרע ברצועה הצולבת בסוף 2023, שהשביתה אותו ל-340 ימים וגרמה לו להחמיץ 48 משחקים. אחריה הגיעו פציעות נוספות בשריר הירך האחורי, בעיות כושר וגם ניתוח בברך. בסך הכול רק בעונות האחרונות הוא החמיץ למעלה מ-80 משחקים ונעדר מאות ימים מכר הדשא במדי סנטוס ואל הילאל.

ניימאר, הפציעות הכריעו (רויטרס)

בין מנהיגות לכאוס

אם כך, קשה לטעון שברמה המקצועית נטו ניימאר יוכל להוביל את ברזיל. אז מדוע עדיין יש מי שחושב להחזיר אותו? התשובה כנראה טמונה פחות בדקות על הדשא ויותר בשם הגדול, במנהיגות בחדר ההלבשה ובתחושת הביטחון שהוא מעניק לשחקנים צעירים ולקהל הברזילאי.

אלא שלאותם יתרונות יש גם צד שני, והוא הרבה פחות נוצץ. אם ניימאר יהיה חלק מהסגל, כל הסיפור של ברזיל במונדיאל עלול להסתובב סביב מצבו: האם ישחק, כמה ישחק והאם הוא כשיר. במקום נבחרת שממשיכה קדימה עם דור חדש, הסלסאו תחת קרלו אנצ’לוטי עשויים שוב להיתקע ולהסתכן מול הכאוס ששמו ניימאר. כאב ראש רציני, שעתיד להפריע.

קרלו אנצ'לוטי, עומד מול כאב ראש רציני לגבי ניימאר (IMAGO)

אינטרסים לא חופפים

בהתחשב בעובדות שצוינו קודם, ייתכן שהמציאות הפשוטה היא שברזיל כבר לא באמת צריכה את ניימאר כדי להתקדם. לעומת זאת, ניימאר עצמו בהחלט צריך את הנבחרת, זאת כדי לנסות לסגור את הסיפור שלו במדים הלאומיים ובכלל בקריירה בצורה יפה יותר. במקרה הזה, כאמור, לא בטוח שהאינטרסים של הכוכב ושל נבחרת ברזיל הם חופפים.

במונדיאל הקרוב ברזיל צפויה לפגוש בשלב הבתים את סקוטלנד, מרוקו והאיטי. המטרה מבחינת הסלסאו תהיה ברורה: לעבור את הבית בצורה חלקה ולהחזיר לעצמם את מעמד הפייבוריטים. הנקודה המרכזית היא שהדרך לשם עשויה להיות קשה פחות כשניימאר צופה מן הצד.