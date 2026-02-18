בשנת 2003 להקת ‘The Black Eyed Peas’ הוציאה את אחד השירים הגדולים ביותר בכל הזמנים. השיר, שזכה להצלחה רבה באמריקה ובעולם, שאל שאלה אחת ברורה לאורכו, וכך גם היה השם שלו: “איפה האהבה?”. חזרו על המוטיב הזה לאורך כל הבתים, הטרור, הגזענות, הצביעות והאלימות שיש בעולם, כשהמטרה הייתה ברורה – קריאה לסובלנות ואחריות אישית כחלק מהפתרון.

ויניסיוס ג’וניור הוא כבר לא הכדורגלן הצעיר שבא מברזיל. בקיץ הקרוב שחקנה של ריאל מדריד יחגוג כבר 26 וייכנס לשנה שעבור רבים היא שנת השיא של הקריירה. כשאומרים את השם שלו, כולם חושבים מיד על המילה השלילית “פרובוקציה”.

ואכן, ויניסיוס הוא פרובוקטור לא קטן. השחקן שממוקם באור הזרקורים, נמצא בעימות תמידי עם הקהל, בין אם הוא של הקבוצה היריבה ובין אם הוא שלו עצמו. אם זה עם הקולגות שלו על המגרש, אלה שמשחקים נגדו ולפעמים אלו שנמצאים לצידו. אין ספק שחלק גדול מהמקום שהוא בו היום – לשם הוא הוביל את עצמו בהתנהגות שלו ובהחלטות שהוא מקבל.

את השחקן הברזילאי המוכשר מקיפה בשנה האחרונה רק שליליות. מאז אוקטובר 2024, החודש בו הוא התכונן לזכייה בכדור הזהב הראשון שלו, בו נשבר לו הלב למראה של רודרי לוקח את הפרס הנחשק במקומו, כלום לו הולך לו. משהו בו מת ולא משנה כמה הוא מנסה, השמחה האמיתית שאפיינה אותו לפני, לא חוזרת.

ויניסיוס מגיע לאיתיחאד, רודרי עם כדור הזהב ברקע (האתר הרשמי של מנצ'סטר סיטי)

זה מזכיר את השנה הראשונה שלו בריאל מדריד. אז, כלום לא הלך לוויניסיוס. ניתן היה לראות את הפוטנציאל, אך הוא לא היה מספיק חד, הבעיטות שלו וקבלת ההחלטות לא היו בכיוון, וזה הגיע לשיא כשהמועדון הלבן קיבל את ההחלטה להוריד אותו לשחק עם הקסטיליה, קבוצת המילואים של הבלאנקוס.

אבל איפה היה הרגע השלילי הגדול ביותר שקרה כלפי ויניסיוס? אי שם באוקטובר 2020. מצלמה תפסה את שותפו להתקפה ואחד המנטורים שלו, קארים בנזמה, בשיחה עם פלראן מנדי במהלך המחצית של משחק ליגת האלופות מול ברוסיה מנשנגלדבאך: “הוא עושה מה שהוא רוצה אחי, אל תשתתף בזה. אני נשבע, הוא משחק נגדנו!”, אמר החלוץ למגן.

אך מאז, משהו השתנה. במקום שהדבר יוביל לפיצוץ ענק בחדר ההלבשה, במקום שוויניסיוס לא יהיה מסוגל להסתכל על בנזמה, הגישה התחלפה. הצרפתי החל לייעץ לברזילאי יותר, ממש לקח אותו תחת חסותו, הראה לו אהבה, שיתף אותו בתהילה וריאל מדריד יצאה רשמית מהמשבר של אחרי עזיבת כריסטיאנו רונאלדו, עם צמד התקפי חדש ומרענן שהביא לה את ליגת האלופות שוב, כששחקן הכנף אף כובש את שער הניצחון בגמר מול ליברפול.

“ויניסיוס הוא מאלה שצומחים מהתגרה עם הקהל, עם התקשורת, הוא מונע משנאה”. כמה פעמים שמעתם את המשפט הזה? אני אומר להפך. כל מה שהברזילאי צריך זה אהבה. אם זה כמו אז עם בנזמה, אם זה מקרלו אנצ’לוטי כמאמן ואם זה מאוהדי ריאל מדריד.

אתמול הגיע עוד רגע מכוער, כשעל פי הטענות ג’אנלוקה פרסטיאני, שחקנה של בנפיקה קרא לוויניסיוס “קוף”, בעוד רגע גזעני כלפי הברזילאי, לאחר שזה חגג בפרובוקטיביות את שער הניצחון האדיר שלו. אחד הדברים החשובים שקרו בעקבות המקרה, הוא תגובתו של קיליאן אמבפה.

ויניסיוס חוגג עם אמבפה (רויטרס)

בדומה למקרה עם בנזמה, גם פה יש חלוץ צרפתי, גם פה מדובר בכוכב הבלתי מעורער של הבלאנקוס וגם כאן, הדיווחים הם על סכסוך וקשר פחות טוב בין השניים. אבל ברגע שהתקרית המכוערת התרחשה, אמבפה מיד הגן בנחרצות על ויניסיוס, מול שחקן בנפיקה וגם מול המאמן האגדי, ז’וזה מוריניו.

הטור הזה נכתב על ידי אוהד ברצלונה, לא אחד שמסמפט את ויניסיוס, וזה בלשון המעטה, אבל מה שקרה אתמול, מה שאלברו ארבלואה עושה עם הכוכב יכולים להיות מה שמשנה הכל עבורו, שהופך את הכל בעונה, או בשנים הקרובות עבור ריאל מדריד. כל פעם שאתם, כאוהדי הבלאנקוס, ככאלה שאוהבים כדורגל רוצים לקלל, ללכלך או לגדף, תשאלו את עצמכם את אותה השאלה ש-’The Black Eyed Peas’ שאלו ב-2003: “איפה האהבה?”.

הכתוב הינו טור דעה.