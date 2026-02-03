ירידה למען עלייה

דעה: לפני כמעט שלושה שבועות קרה הדבר הנורא מכל עבור ברצלונה. נפצע השחקן הכי חשוב לדעת רוב מאוהדי הקבוצה, המאסטרו של מרכז המגרש, הילד שכל מהלך שהוא עושה הוא המהלך הנכון, פדרי. אבל בשקט בשקט נשאלת השאלה שכל העולם מפחד לשאול בקול רם: האם הפציעה של הקוסם הספרדי יכולה לעשות דווקא טוב למועדון הקטלוני?

שלא תבינו לא נכון, אין אוהד ברצלונה או אדם אובייקטיבי שאוהב את המשחק שמרוצה מהפציעה של “פדרי פוטר”. יחד עם זאת, כולם זוכרים את סוף העונה שעברה של הקטלונים שנגמרה עם טעם חמוץ מאוד בליגת האלופות, בעיקר בגלל הפציעות שחוו חלק משחקני המפתח של העונה שעברה.

לברצלונה היו בסוף העונה שעברה מספר משחקי מפתח: נגד ריאל מדריד בגמר הגביע ובמשחק הליגה הדרמטי וצמד המשחקים הגורליים בחצי הגמר נגד אינטר. אמנם הקטלונים הפסידו רק במשחק אחד מבין הארבעה, יש שיגידו החשוב ביותר, אך המשותף לכל המשחקים המדוברים הם החיסרון של לא מעט שחקני מפתח.

פדרי, השחקן החשוב ביותר של ברצלונה (IMAGO)

עומק הסגל בעונה שעברה

אלחנדרו באלדה, שחווה עונת שיא בשנה שעברה, נפצע לפני רצף המשחקים הגורלי ולא פתח באף אחד מהם. ז’ול קונדה אמנם שיחק בגמר הגביע ואפילו כבש את השער הכי זכור בקריירה שלו, אך לא שיחק בגומלין החשוב בסן סירו ובמשחק הליגה נגד הבלאנקוס. השחקן האחרון שלא היה כשיר הוא החלוץ רוברט לבנדובסקי, אשר לא שיחק כלל מלבד בדקות הסיום נגד אינטר.

למרות זאת, בכל המשחקים שהוזכרו השחקנים שהחליפו את הפצועים סיפקו משחקים טובים מאוד, פראן טורס החליף את לבנדובסקי וכבש שני שערים וסיפק שלושה בישולים, אריק גארסיה שיחק באגף הימני במקום קונדה וסיפק שני שערים מכריעים וג’רארד מרטין נכנס במקום באלדה וסיפק שני בישולים נהדרים בסן סירו כאשר ברצלונה הייתה בפיגור כפול. אך האדם שמגיע לו כל הקרדיט ליכולת שחקני הספסל הוא מאמן הקבוצה, האנזי פליק.

ז'ול קונדה, כבש שער מכריע ונפצע (IMAGO)

הזמן המתאים של שחקני הספסל להיכנס לקצב

המאמן ידע איך לשתף את רוב הסגל במהלך העונה ושמר אותם “חמים” ובכושר טוב כדי שיוכלו להגיע למאני טיים כשהם בקצב של שחקני ההרכב. כך בדיוק הגרמני צריך לעשות השנה עם הקישור של אלופת ספרד, זאת על מנת לא להיתקע בחודש אפריל כאשר פדרי יקבל אדום או פרנקי דה יונג ייפצע לתקופה ממושכת.

במהלך העונה הנוכחית ראינו שאין עומק בקישור של ברצלונה, דבר שהיא לא מורגלת אליו בכלל. קסאדו פתח את העונה עם ביטחון מעורער בשל היכולת הנהדרת של שחקני הקישור, ברנאל ממשיך להשתקם ולחזור לאט לאט מהפציעה שהשביתה אותו במשך שנה וגאבי עדיין פצוע ולא זמין עבור פליק. כך שדווקא הפציעה הזאת של פדרי בקישור, בחודש עם משחקים קלים יחסית, נותן לשחקני הספסל את האפשרות להיכנס לקצב לקראת הרגעים המכריעים של העונה.

האנזי פליק, ימשיך בשימור הספסל גם בקישור? (רויטרס)

יכולת שחקני הספסל עשויה להיות הגרוש ללירה עבור העונה של ברצלונה. ראינו זאת בתחילת העונה, אז לאמין ימאל וראפיניה היו פצועים ומי שלקח את המושכות וסיפק מספרים נהדרים הוא המושאל האנגלי מרקוס רשפורד שזכה מן ההפקר בשלישיית ההתקפה. כל אוהד כדורגל יודע שהחולשה של ברצלונה היא ההגנה והחוזקה שלה היא ההתקפה, כך שבמידה והקישור יספק את הסחורה, גם מהספסל, הוא יוכל להטות את הכף עבור הקטלונים, שאולי יצליחו סוף סוף לזכות בגביע עם האוזניים הגדולות.