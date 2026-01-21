דעה: “אני יכול להוציא אותנו מזה, אני מאמן גדול”, כך אמר ז’רקו לאזטיץ’ אי שם לפני חודש ושישה ימים בדיוק, אחרי 2:2 עם הפועל פתח תקווה. מאז, מכבי תל אביב אמנם עלתה לרבע גמר גביע המדינה עם ניצחון הירואי בפנדלים בדרבי מול הפועל, אך הצהובים גם סיימו פעמיים בתיקו וגולת הכותרת הגיעה ב-4:1 למכבי חיפה, כאשר האוהדים כבר מתחילים לאבד סבלנות לגבי המאמן הסרבי.

מכבי ת”א נראית רע כבר תקופה ארוכה תחת לאזטיץ’, היא משחקת כדורגל לא טוב, לפעמים גם רע בלשון המעטה, היא תקועה, חסרת רעיונות והקולות מאוד ברורים מצד רוב הקהל הצהוב אם לא כולו – המאמן צריך ללכת הביתה, כשחלק מהם כבר לא אכפת לו להפסיד משחקים, אלא העיקר שהסרבי לא ידרך יותר בקריית שלום.

זה לא רק בגלל משחק אחד, או רצף כזה או אחר, לאזטיץ’ צריך להיות מפוטר כי הסיפור הזה נגמר ממזמן, ובמכבי בחרו “להעלים עין” ולא להתייחס לרעשי הרקע. כבר לפני חודשיים, הקהל איבד בו אמון אחרי שישיות שהקבוצה חטפה, כבר אז היה ברור שמשהו כאן נשבר סופית. המאמן איבד את הקהל, הוא גם כמעט כבר הלך ולא אימן במשחק נגד מ.ס אשדוד, אך לבסוף נשאר אחרי שכנועים רבים של הבעלים וצוות ההנהלה.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי של 14 השנים האחרונות, מאז תקופת ג’ורדי קרויף, הייתה מתפארת בחוסר הדלפות מחדר ההלבשה, בקנסות לשחקנים על כל עבירת משמעת הכי קטנה, על כבוד ופחד לעשות את הטעות הכי קטנה, אבל נראה שהיום זה כבר לא כמו פעם, כאשר לא פעם ראינו העונה בעיות מצד השחקנים, אם זה הריבים הקטנים, הסטירה, ההשתקות בזמן משחק ועוד, נראה שאף אחד לא חושש ממקומו ומקנס.

זה כבר לא אירועים שוליים, זה כבר קו אדום עבה, והתלונות שלי זה לא כלפי השחקנים, אלא כלפי המאמן והמערכת, שנראה שהשחקנים איבדו אמון בלאזטיץ’ ובכל המועדון הזה שנקרא “מכבי”, המכביזם כבר נעלם, הניהול הנכון של פעם הוחלף בשכונה של ילדים, הראשון שאשם זה הסרבי שכבר לא יכול לעמוד על הקווים וחייב ללכת, כשצריך לזכור שגם האנשים מלמעלה לא חפים מפשע לגמרי.

מעבר לבעיות בחדר ההלבשה, הקבוצה נראית מבולבלת, זה ברור לכולם, יש חוסר זהות, כדורגל חסר רעיונות, אין שיטה, אין התאמות ואין תגובות למשחק עצמו. מכבי שלטה מול מכבי חיפה במשך דקות רבות, אך אז “הספיקו” שתי דקות בלבד לשני גולים שלא אמורים לקרות, וכמה כבר אפשר להתלונן על כך שאין איזה כריסטיאן בליץ’ באמצע. השחקנים נראים כמו אוסף אקראי על המגרש, לא כמו קבוצה שרצה לאליפות.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

וזו בדיוק הבעיה: זה לא נראה רע במקרה, זה לא נראה רק במשחקים מסוימים ולמרות הכל מנצחים, זה נראה רע בעקביות, זה נראה כישלון. במועדון גדול לא מחכים שהמצב יהפוך לבלתי הפיך, לא מחכים שהפער יברח (תשע נקודות מהפסגה צריך לזכור), לא מחכים שהעונה תיגמר, או שהאצטדיון ימשיך לבעור והקהל ייתן את אותותיו. ההחלטה הייתה צריכה להתקבל ממזמן, ואם למכבי אכפת מהעונה הזו, אין על מה להתלבט וההחלטה צריכה ליפול – לאזטיץ’ צריך ללכת, ויפה שעה אחת קודם, כי אם הרצף בדרבי ייעצר, זה עלול להיות נקודת ה’אל חזור’ של הקהל, ולא רק בגלל איבוד האליפות.