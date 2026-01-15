אחד המשלים המפורסמים ביותר מגולל את סיפורו של עקרב אשר ביקש מצפרדע להעביר אותו את הנהר, והרגיע את חששותיה בטיעון לוגי מנצח: ״אם אעקוץ אותך, הרי שנינו נטבע״. הצפרדע השתכנעה מההיגיון הקר והסכימה לשאת את העקרב על גבה, אך בלב הנהר חשה לפתע את העוקץ ננעץ בגופה. רגע לפני ששניהם צללו אל המצולות, היא הספיקה לשאול ״למה? הרי עכשיו גם אתה תמות״, והעקרב ענה לה בפשטות ובצער: ״מצטער, זה הטבע שלי״.

בגרסת הכדורגל הישראלי של המשל המפורסם התחלפו הדמויות. מכבי נתניה תפסה את תפקיד הצפרדע ואילו את תפקיד העקרב מילא יוסי אבוקסיס, ובשונה מהסיפור המקורי, היה נדמה שהפעם, העקרב יוכל להתגבר על ייצרו, ולהגיע בשלום אל קצה הנהר, אך העקרב כמו אבוקסיס, נשאר נאמן לטבע שלו.

הרבה גבות הורמו כשהמאמן מונה למועדון מהשרון באוקטובר 2024, אחרי הפיטורים של מרקו בלבול. אבוקסיס, שהיה מעין נמסיס עבור אוהדי הקבוצה, הגיע אחרי תקופה לא טובה בהפועל תל אביב שירדה לליגה הלאומית, ולאחר משבר בבית״ר ירושלים, לקבוצה שנמצאת במעמקי התחתית של ליגת העל.

יוסי אבוקסיס מתוסכל (ראובן שוורץ)

זה התחיל בחוסר יציבות עם ניצחון על הפועל ירושלים, שני הפסדים ותיקו. אבל אז, הגיע רצף של חמישה ניצחונות בשישה משחקים, דהירה לפלייאוף העליון ומומנטום חיובי. מהר מאוד הפך האויב לאהוב בקרב הקהל, שמילא את ליבו בציפייה ותקווה שאולי אחרי שלקח מהם שני גביעים עם שתי קבוצות שונות בגמרי גביע, יצליח לקחת את התואר הנחשק הפעם איתם.

אלא שאז החלו הבעיות. אייל סגל עזב את המועדון, ההנהלה התחלפה, האוהדים מחו, הקיץ התנהל בעצלתיים והבלגן חגג. הקהל ראה באבוקסיס שומר סף לקבוצה, כשדיבר לא פעם על הרצון שלו להתחזק בזרים איכותיים ולא כאלה בעלי פוטנציאל ופרופיל נמוך.

אוהדי מכבי נתניה (ראובן שוורץ)

האווירה, שהייתה גם ככה נפיצה סביב גיל לב והאוהדים, תודלקה לאחר כל ראיון של אבוקסיס, וכבר אז הורגש שזה עניין של זמן עד שהמאמן יסיים את תפקידו. אבל הכדורגל, כמו הכדורגל, לא צפוי, ונתניה החלה רצף ניצחונות משכנע שהוביל אותה עד למקום הרביעי, ונראה שהבלגן במועדון נרגע.

בתקופה האחרונה החל משבר, הווינריות והניצחונות המאוחרים הוחלפו בספיגות ללא הרף, איבוד נקודות בדקות הסיום והידרדרות אל המקום שמוביל מחוץ לפלייאוף העליון. התחושה שבמועדון רק חיכו לרגע שיצדיק את הפיטורים של אבוקסיס התממשה.

אבוקסיס הגיע למכבי נתניה כשהוא מזוהה עם שיטה מבוקרת יותר, מאמין בהגנה ומתבסס על התקפות מעבר. לא הפרופיל שבעיר היהלומים רגילים לראות על הקווים, שכן הצהובים מאופיינים ב-DNA התקפי, ולאורך השנים דגלו במאמנים שמאמינים בלחץ גבוה, שליטה בכדור ומשחק שוטף.

רן קוז'וק ובני לם בחיבוק (ראובן שוורץ)

אבל אחרי רצף עונות של מאמנים שלא מסיימים עונה, במועדון הייתה תחושה שהפעם צריך שינוי. מישהו שיידע לבסס את החלק האחורי הרעוע של הקבוצה בשנים האחרונות, מישהו שיידע לנגוס לניצחון בשיניים, לקחת נקודות בימים רעים ולחבק גם 0:1 קטן.

אבוקסיס היה נראה כאיש המושלם לתפקיד. האיש והגביעים, שיודע להכין כל קבוצה לכל משחק, מגיע לקווים של מועדון שיש בו את הכל חוץ מהיכולת הזאת. התקווה לאיזון בין המועדון למאמן הייתה שם, ולעתים נראה היה שזה מצליח בענק, אבל כמו במשל ההוא, לטבע חוקים משלו.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

המאמן ניסה להתאים את עצמו למכבי נתניה, אבל לא באמת או לא מספיק. הקבוצה עמדה גבוה, אך לא לחצה מספיק חזק. היא תקפה הרבה, אך בלי איומים שתורגמו לגולים (זכר לשבירת שיא איומים למסגרת נגד הפועל חיפה). היא עלתה במערך מבוקר והגנתי של חמישה שחקני הגנה, אך ספגה ללא הרף כשהיא בקצב של כמעט 80 (!) שערים בעונה. בלא מעט מקרים היה נראה שהיא יותר חוששת להפסיד מרוצה לנצח, כשהרוחות בקהל סערו אחרי ה-1:1 נגד מכבי תל אביב, בו נתניה לא ניצלה יתרון מספרי כדי לנצח והסתפקה בנקודה בלבד.

אבוקסיס מסיים קדנציה בנתניה כשגם המועדון וגם הוא תקועים באמצע הנהר, בלי יכולת לנוע. בנתניה כבר מינו את רוני לוי בתקווה לצאת לדרך חדשה, ואילו המאמן יצטרך לעשות עם עצמו לא מעט חושבים לגבי העתיד. בדור חדש של מאמנים צעירים כמו רן קוז׳וק, ברק יצחקי, אליניב ברדה, עומר פרץ ועוד, אבוקסיס יצטרך לבנות את עצמו מחדש ולהבין איך בפעם הבאה הוא ישפיע על הקבוצה שלו, הרבה יותר ממה שהיא תשפיע עליו. ואולי, הדרך לעשות את זה תלויה בחזרה למקורות, הרי בסוף הטבע תמיד מנצח.