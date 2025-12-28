קיליאן אמבפה הוא השחקן הכי טוב בעולם. אין רבים שכרגע יתווכחו על הקביעה הזאת, הרי שהחלוץ הצרפתי, משחק באחד המועדונים הגדולים בהיסטוריה אם לא הגדול שבהם, כובש שערים כתחביב, בקצב שמזכיר את כריסטיאנו רונאלדו, שעל מומחיותו בתחום איו עוררין. אז מה בכל זאת הבעיה של הבלאנקוס מאז שהוא הגיע?

אלוף העולם חתם אצל הלבנים בקול תרועה רמה בקיץ 2024, כשבאותו זמן הם אלופי אירופה והליגה הספרדית, והצרה הכי גדולה שלהם היא את מי להריץ לכדור הזהב: ג’וד בלינגהאם, שנראה בעונתו הראשונה בריאל כיורש של זינדין זידאן, או ויניסיוס ג’וניור, שהיה השחקן הכי טוב בעולם.

אפשר כבר לשכוח, אבל כשהמעבר הזה קרה, אנשים היו בטוחים שהסתיימה התחרות באירופה. טוב, אולי מנצ’סטר סיטי תציק קצת לקבוצה מבירת ספרד בליגת האלופות, אבל בזירה המקומית אין לברצלונה תקווה. העונה החולפת הסתיימה בטרבל מקומי לקטלונים, כשהם עושים סוויפט בקלאסיקו לראשונה בהיסטוריה.

קיליאן אמבפה, מה יהיה? (IMAGO)

אז קיליאן אמבפה סיים את עונת הבכורה שלו כפיצ’יצ’י, ואפילו כבש שלושערים גדולים נגד סיטי ובארסה, אבל ריאל מדריד לא זכתה בכלום, וקבוצתו הקודמת, פאריס סן ז’רמן, זכתה בטרבל היסטורי ולראשונה באליפות אירופה, כשמי שמוביל אותה לתואר, הוא זה שעתיד לזכות בכדור הזהב, אוסמן דמבלה. ה”צב”, עבר לבלאנקוס במטרה לזכות סוף סוף בליגת האלופות, והכל קרה הפוך.

הבעיה עמוקה יותר ממה שחושבים. בואו “נמקבל” את זה למה שקורה במציאות. בעולם שלנו ישנם סימנים. אני טוען שאלוהים עוזר למי שרוצה לעזור לעצמו, ומקשיב לרמזים אותם הוא שולח. ריאל מדריד ניסתה להחתים את אמבפה קיץ אחר קיץ, כשכל פעם היא לא הצליחה מסיבה אחרת. פעם אחת החלוץ אף ירק לה בפרצוף, כשכולם חשבו שהוא ינחת בברנבאו ולבסוף הוא חידש חוזה.

אז יש את עניין הרוח, אל תכפה על עצמך משהו שנראה כאילו הוא לא נועד לקרות, שכל פעם קורה משהו שמונע ממנו להתרחש, אבל ברור שזה לא רק זה. ישנם שחקנים, גדולים ככל שיהיו, שהם פשוט לא דמויות קבוצתיות. קיליאן אמבפה כנראה יפרוש כאחד מהטובים בהיסטוריה, אבל נכון לרגע זה, הוא נראה כדמות כזו.

ויניסיוס ובלינגהאם. היה להם טוב יותר בלעדיו (IMAGO)

בדור שבו ראינו את ליאו מסי, השחקן הגדול בהיסטוריה, אבל גם כזה שתמיד שיחק בשביל ההצלחה של הקבוצה, אנחנו מקבלים דמות שונה. אמבפה יכול לפרוש אחרי שהוא זכה בהכל, כנראה זה גם יקרה, אולי אפילו העונה, אבל במצב הנוכחי, כל ריאל מדריד בירידה כשהוא בעלייה, וזה מעיד על דפוס של שחקן שמתעסק יותר לעשות היסטוריה בעצמו, מאשר להיות חלק ממנה.

