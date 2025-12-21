יום ראשון, 21.12.2025 שעה 19:01
דין עמית

משחקי כוח ובגידות

דעה: פלורנטינו פרס וז'ואן לאפורטה מתנהלים כטורפים צמאי כוח, עם עמדות שמשתנות בהתאם לאינטרסים האישיים שלהם ומתוך מטרה להיאחז בכיסאם. די עם זה

הכדורגל הוא ג’ונגל, שבו נשיאים כמו פלורנטינו פרס וז’ואן לאפורטה מתנהלים כטורפים צמאי כוח. עמדותיהם משתנות בהתאם לאינטרסים האישיים שלהם, שלא תמיד חופפים לאלה של המועדונים שהם עומדים בראשם. המטרה המרכזית היא להיאחז בכיסא, ובמאבקי הכוח האכזריים הללו, נאמנות היא מושג תיאורתי בלבד.

כך, פרס סייע בעקיפין לעלייתו של לאפורטה לנשיאות ברצלונה, בין היתר באמצעות מתן יד חופשית לאירוע הבאנר המפורסם. הוא ידע שלאפורטה הוא דמות מוחצנת וגמישה, שבסופו של דבר נוטה להתיישר עם מוקדי הכוח הגדולים בכדורגל האירופי.

השלט של לאפורטה במדריד (טוויטר)השלט של לאפורטה במדריד (טוויטר)

הבגידות לא איחרו לבוא. בתחילה לאפורטה נתן את הסכמתו לתנאים של חאבייר טבאס וליאו מסי, אך בתוך שעות ספורות שינה כיוון, הפנה להם עורף ובחר ליישר קו עם פרס ועם פרויקט הסופרליג. נשיא ריאל מדריד סייע לו באמצעות “המנופים” הכלכליים, הזרמת כספים קצרת טווח, שכבר אז היה ברור כי תהפוך בעתיד לנטל כבד על ברצלונה.

כמו מפרש שמחפש כל הזמן רוח גבית, לאפורטה מצא את דרכו חזרה לפיוס עם טבאס, כדי שזה יאשר את אותם “מנופים”, שחלקם הוגדרו כפיקטיביים, ויאפשר את רישום השחקנים. בתמורה, הוא משך את התביעה נגד קרן CVC, והותיר את ריאל מדריד ואת אתלטיק בילבאו מחוץ למשחק.

לאפורטה וטבאס (צילום מסך)לאפורטה וטבאס (צילום מסך)

כאשר פרשת נגריירה כבר הייתה על השולחן, אמר פרס באסיפה הכללית של 2024 כי “אני לא הולך לכעוס על ברצלונה. ברצלונה וריאל מדריד צריכות לעזור אחת לשנייה”. אך גם כאן, האחדות החזיקה מעמד זמן קצר בלבד.

לאפורטה בחר לבגוד בפרס, פרש מהסופרליג והתקרב לאופ"א, במטרה להימנע מסנקציות חמורות, כולל הדחה מליגת האלופות, לאחר שנתפס בהפרות של כללי הפייר פליי הפיננסי, מהלך שהיה עלול לעלות לו בנשיאות. כעת, פגוע ותוך ניסיון להסיט את האש מבעיותיו שלו, פרס מחייה מחדש את פרשת נגריירה, דווקא בשעה שהאישום בשחיתות ספורטיבית הולך ודועך.

בסופו של דבר, המגרש הוא רק תפאורה, האוהדים הם לעיתים כלי משחק, והערכים נדחקים הצידה כשמאבקי אגו, הישרדות פוליטית ופחד מאובדן שליטה נכנסים לתמונה. כל עוד הנשיאים ממשיכים לשחק שחמט עם בריתות זמניות, בגידות מחושבות ונרטיבים מתחלפים, הכדורגל עצמו יישאר בן ערובה, מרהיב לעין, אך מנוהל כמו ג’ונגל, שבו החזק שורד לא בזכות חזון, אלא בזכות היכולת להחליף צד בזמן. נשיאי ברצלונה וריאל מדריד צריכים להתעסק הרבה יותר בכדורגל והרבה פחות בכל מה שמסביב.

הכתוב הוא טור דעה.

