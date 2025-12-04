יום שבת, 06.12.2025 שעה 20:05
אילון דודזון

הסדק בשריון של מכבי ת"א

הצהובים נכנסו לסחרור ענק לאחר שתי השישיות וסאגת לאזטיץ' והקהל. במקום לצאת מהמשבר ולהתרכז במאבק האליפות, כל צד מתבצר בעמדתו, הנפגעת? הקבוצה

מכבי תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר, גם מקצועי וגם תדמיתי, שכמוהו טרם נראה בעידן מיץ’ גולדהאר, או לפחות בשנים האחרונות. גם בעונות הפחות מצליחות הצהובים ידעו לשמור על סטנדרט ניהולי גבוה ועל שיתוף פעולה עם הקהל, בפרט עם ארגוני האוהדים הגדולים שלה. האמון הזה נתן שקט, ונראה היה כשגם שהתוצאות לא מגיעות על הדשא, אף צד לא שובר את הכלים ועושה מעשים פזיזים, כי פשוט יש אמונה במערכת ובדרך בה מכבי מנוהלת.

דווקא לאחר שתי אליפויות רצופות, שהגיעו בשנים בהן הקבוצה העפילה למסגרת אירופית, ופתחה לא רע את העונה הנוכחית, הגיע המשבר העמוק ביותר שהצהובים נתקלו בו בתקופה האחרונה, והוא בכלל לא מקצועי. כמובן שלשתי השישיות שספגו נגד בית”ר וליון יש תפקיד לא קטן באירועי השבוע האחרון, אך כל מה שקורה כעת במועדון הוא סדק ענק בשריון הנוצץ בו התהדרו התל אביבים מאז שנרכשו על ידי היהודי-קנדי.

מיץמיץ' גולדהאר וז'רקו לאזטיץ' בימים טובים יותר (שחר גרוס)

המחאות האלימות וכמובן שירי פצצת התאורה לביתו, גרמו לז’רקו לאזטיץ’ להתפטר ועל מיץ’ זה לא היה מקובל, הרי הוא הציב סטנדרט ניהולי ברמה הכי גבוהה ואין סיכוי שהוא ייתן לקומץ אוהדים לנהל את המועדון, לקבוע החלטות ולהבריח מאמן. מיד פתחו במכבי במסע שכנועים להשאירו, ואף הראו את הגב שהם מעניקים לו בכך שהרחיקו ממשחקי הקבוצה 11 אוהדים שעל פי החשד היו מעורבים במאורעות שהיו בקריית שלום. מלבד זאת, בצעד שקשור או לא קשור (הוא כן קשור), הוציאו הנחיה שדורשת מכל יושבי שערים 10-11 להציג תעודת זהות בכניסה למשחקים, במסווה של מלחמה בגזענות. כל זאת גרם ל’פנאטיקס’ להוציא הודעה כי הם מחרימים את ההתמודדות נגד הפועל חיפה.

אוהדים שיגרו פצצת תאורה לביתו של לאזטיץ'

הצהובים ניהלו את המשבר למופת עד לנושא תעודות הזהות, אין ספק שאין לתת לקומץ האלים לנהל את הקבוצה ובטח שלא לגרום למאמן להתפטר אחרי שהגיעו עד לביתו. רוב האוהדים גם הסכימו עם כך שיש להרחיק כל מי שמעורב באירוע אלימות, בטח כזה שמופנה כלפי אנשים במועדון. אבל, וזה אבל גדול, ברגע שפורסמה ההחלטה על הדרישה להראות ת.ז רק בשערים 10-11, זו הייתה הכרזת מלחמה מיותרת מאוד על הקהל השפוי, והחרמת המשחק והמאחה הלכה וצברה תאוצה כשהיא הפכה ממאבק של ה’פנאטיקס’ לכזה של כל האוהדים.

יש תקנון חדש שעתיד להיכנס לגבי המלחמה בגזענות, ובכל מקרה יושבי היציע מאחורי השער של מכבי יתבקשו להציג תעודות זהות בכניסה, אבל הטיימינג שבו פורסמה ההחלטה לא הותירה לאף אוהד ספק שמדובר בהכרזת מלחמה על האוהדים. הרי אף קבוצה בליגה לא הודיעה עד כה על צעד כלשהו שקשור לתקנון החדש הזה, ולא היה קורה כלום אם מכבי הייתה מחכה להכניס את הנוהל הזה עד שירגעו הרוחות סביב המועדון. 

כיסאות ריקים אצל אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גכיסאות ריקים אצל אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בסופו של דבר, היה צריך לעשות הכל כדי להשאיר את לאזטיץ’, לא כי הוא מאמן של פעם בדור ואסור לתת לו ללכת, אלא משום שאסור לתת את לגיטימציה לכל אוהד שלא אוהב מאמן או שחקן כלשהו, ללכת לבית הפרטי שלו, לאיים עליו ולזרוק פצצות תאורה, והופ, השחקן/מאמן יעזוב והכל טוב ויפה. עם זאת, אם הצעדים שהמועדון עשה עד עניין תעודות הזהות לא הספיקו לסרבי, אז למרות כל הסיבות הללו היה צריך לתת לו לעזוב. 

מה שיותר חשוב מכל מאמן, שחקן או עובד מועדון, זה הקשר בין הקבוצה לקהל, והאמון עליו כתבתי בתחילת הטקסט. ברגע שיושבי שערים 10-11 מסווגים כולם כעבריינים, והם ורק הם נדרשים להציג ת.ז בכניסה לאצטדיון, כל החיבור החשוב הזה הולך לפח, והדבר עליו נבנית קבוצת כדורגל, החיבור שלה עם הקהילה והתמיכה שהיא מקבלת ממנה, נעלם כלא היה.

הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)

והאוהדים? גם הם לא טלית שכולה תכלת. צצו הרבה קולות שתומכים בהחרמה של המשחק בגלל הרחקת האוהדים האלימים, לפני שפורסמה ההחלטה על תעודות הזהות, וזה משהו שאי אפשר לקבל. לאוהד שמתנהל באלימות, פוגע בשחקנים ועובדי הקבוצה שלו וחושב שהוא יכול לנהל את המועדון, אין מקום במגרשי הכדורגל, וזה צריך להיות אינטרס משותף גם של מכבי וגם של הקהל. כל מי שתומך בהתנהגות כזאת ואף מחרים משחקים בגלל זה, שוגה קשות ומעדיף את טובתו האישית על הקבוצה.

שני הצדדים לא צריכים להתבצר בעמדותיהם, עליהם להיות פתוחים לשיח משותף ולפתור את המשבר שנוצר. בסוף, אם יתנו לקרבות אגו לנהל את האירוע הרע הזה, כולם ייפגעו, והאינטרס צריך להיות משותף, כי כמו שהאוהדים לא יכולים בלי הקבוצה, כך גם הקבוצה לא יכולה בלי האוהדים.

הכתוב הוא טור דעה.

