יום שלישי, 03.03.2026 שעה 16:24
כדורגל ישראלי
עוד טורים של ערן טוביאן
טורי דעה נוספים
ינאי ואדלסון מציגים: מראה שחורה
אילון דודזון
24/02/2026 | 12 תגובות
ויניסיוס צריך שיעמדו לצידו
רועי הפילוני
18/02/2026 | 2 תגובות
קלארק הפך לסופרמן
סתיו שיר
09/02/2026 | 5 תגובות
ירידה למען עלייה
איתמר כהן
03/02/2026 | 6 תגובות
ערן טוביאן

הדרבי חייב להתקיים

דעה: למרות המאורעות הקשים שקרו במפגש התל אביבי לפני מעט יותר מחודש, המשחק היה צריך לקרות במועד אחר גם אם ללא קהל, בית הדין לא צריך לקבוע

המשחק החם בתולדות הכדורגל הישראלי הוא ללא ספק המשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, או בכינויו הידוע: הדרבי התל אביבי. המפגש האחרון בין צידי העיר לא שוחק בסופו של דבר, זאת בעקבות המאורעות הקשים שקרו בו לאחר זריקת האבוקות על ידי אוהדי האדומים לעבר הדשא שאף פצעו אנשים, מה שהפסיק את המשחק והוא כאמור, לא התקיים.

משחק כמו זה שידוע כמשחק מלא אמוציות, יכול לקבוע מיקומים בטבלה, שליטה בעיר גדולה כמו תל אביב ובשלבים יותר מתקדמים אפילו אליפות, צריך להיות משוחק, גם אם המשחק צריך להיות מועתק לתאריך אחר, לאצטדיון רחוק יותר, ללא שני ארגוני האוהדים או ללא קהל כלל.

מכבי תל אביב היא קבוצה מספיק חזקה על מנת להכריע משחקים על הדשא ולא דרך בית הדין. יש הרבה אוהדים שלא יסכימו עם המילים שיכולות להצטייר גם כקשות בנוגע לסאגה המדוברת, אך הנקודות צריכות להילקח על הדשא ובעזרת יכולת ספורטיבית. חלילה לא להדביק לה את הכינוי ‘קבוצת בין הדין’, אך זה לא צריך להצטייר כך.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

יתרה מכך, ראשי האלופה צריכים להבין דבר אחד, מכבי ת״א היא קבוצת עילית, כזאת שלא הפסידה בדרבי תל אביבי כבר יותר מ-11 שנה. קבוצה חזקה אינה צריכה ״לפחד״ לעלות להתמודד, בטח שלא בהתמודדות כמו זו. מועדון ברמה כמו זו, צריך לדעת שדווקא במשחקים כאלה נקבע גדולתו ועוצמתו. לצהובים סגל חזק ורחב שיכול להתמודד מול הרבה קבוצות בליגה.

בעונת 2024/25, האלופה הייתה מעורבת במקרה דומה: המשחק בינה לבין מכבי חיפה הופסק, זאת לאחר שאוהדי הירוקים זרקו במהלך המשחק אבוקות אל תוך המגרש. המשטרה נאלצה להתערב, המשחק הופסק במחצית ולא חודש, גם לא במועד אחר. העונשים היו דומים גם כן, הצהובים קיבלו ניצחון טכני, לצפוניים הופחתו נקודות ובנוסף, המארחים שילמו קנס כספי.

גם במקרה הזה, התגובות לא איחרו להגיע, אוהדי שאר המועדונים בליגת העל החלו לגדף ולקלל את הצהובים ולמחות בכל הקשור לזכייה שלה בצלחת. בשורה התחתונה, כל העונשים מוצדקים חוץ מאחד, המשחק היה צריך להתחדש גם אם במועד אחר וללא קהל, הסאגה הייתה צריכה להיגמר אחרת.

הכתוב הוא טור דעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
אומנויות לחימה