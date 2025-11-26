המשחק החם בתולדות הכדורגל הישראלי הוא ללא ספק המשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, או בכינויו הידוע: הדרבי התל אביבי. המפגש האחרון בין צידי העיר לא שוחק בסופו של דבר, זאת בעקבות המאורעות הקשים שקרו בו לאחר זריקת האבוקות על ידי אוהדי האדומים לעבר הדשא שאף פצעו אנשים, מה שהפסיק את המשחק והוא כאמור, לא התקיים.

משחק כמו זה שידוע כמשחק מלא אמוציות, יכול לקבוע מיקומים בטבלה, שליטה בעיר גדולה כמו תל אביב ובשלבים יותר מתקדמים אפילו אליפות, צריך להיות משוחק, גם אם המשחק צריך להיות מועתק לתאריך אחר, לאצטדיון רחוק יותר, ללא שני ארגוני האוהדים או ללא קהל כלל.

מכבי תל אביב היא קבוצה מספיק חזקה על מנת להכריע משחקים על הדשא ולא דרך בית הדין. יש הרבה אוהדים שלא יסכימו עם המילים שיכולות להצטייר גם כקשות בנוגע לסאגה המדוברת, אך הנקודות צריכות להילקח על הדשא ובעזרת יכולת ספורטיבית. חלילה לא להדביק לה את הכינוי ‘קבוצת בין הדין’, אך זה לא צריך להצטייר כך.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

יתרה מכך, ראשי האלופה צריכים להבין דבר אחד, מכבי ת״א היא קבוצת עילית, כזאת שלא הפסידה בדרבי תל אביבי כבר יותר מ-11 שנה. קבוצה חזקה אינה צריכה ״לפחד״ לעלות להתמודד, בטח שלא בהתמודדות כמו זו. מועדון ברמה כמו זו, צריך לדעת שדווקא במשחקים כאלה נקבע גדולתו ועוצמתו. לצהובים סגל חזק ורחב שיכול להתמודד מול הרבה קבוצות בליגה.

בעונת 2024/25, האלופה הייתה מעורבת במקרה דומה: המשחק בינה לבין מכבי חיפה הופסק, זאת לאחר שאוהדי הירוקים זרקו במהלך המשחק אבוקות אל תוך המגרש. המשטרה נאלצה להתערב, המשחק הופסק במחצית ולא חודש, גם לא במועד אחר. העונשים היו דומים גם כן, הצהובים קיבלו ניצחון טכני, לצפוניים הופחתו נקודות ובנוסף, המארחים שילמו קנס כספי.

גם במקרה הזה, התגובות לא איחרו להגיע, אוהדי שאר המועדונים בליגת העל החלו לגדף ולקלל את הצהובים ולמחות בכל הקשור לזכייה שלה בצלחת. בשורה התחתונה, כל העונשים מוצדקים חוץ מאחד, המשחק היה צריך להתחדש גם אם במועד אחר וללא קהל, הסאגה הייתה צריכה להיגמר אחרת.

הכתוב הוא טור דעה.