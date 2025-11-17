יום שני, 23.02.2026 שעה 00:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
עוד טורים של נדב בירן
טורי דעה נוספים
ויניסיוס צריך שיעמדו לצידו
רועי הפילוני
18/02/2026 | 2 תגובות
קלארק הפך לסופרמן
סתיו שיר
09/02/2026 | 5 תגובות
ירידה למען עלייה
איתמר כהן
03/02/2026 | 6 תגובות
לא למען הפייר פליי
אילון דודזון
29/01/2026 | 18 תגובות
נדב בירן

חשופה מאחור

דעה: קו ההגנה הגבוה של פליק שתרם רבות בעונה שעברה, הוא כרגע עקב אכילס עבור ברצלונה. מהרגע שאיניגו עזב, הקבוצה לא מאוזנת ותתקשה לזכות בתארים

האנזי פליק מונה לאימון ברצלונה במאי 2024, ביחד איתו הגיעה שיטת קו ההגנה הגבוה. בהתחלה התיאום היה מצוין והשיטה עבדה כמעט באופן חלק (גם בפאן ההתקפי שברצלונה רשמה מספרים היסטוריים), בעיקר בזכות מערכת ה-VAR, שלא מעט פעמים הוכיחה עד כמה קו ההגנה של ברצלונה היה מתואם. השופטים במגרש היו מאשרים גולים ושופטי המסך פעם אחרי פעם היו מבטלים. בתום אותה עונה ברצלונה הגיעה למצב שיותר מ-30 שערי ליגה נפסלו נגדה בטענת נבדל.

על אף התיאום שעבד כל כך טוב בעונה שעברה, העונה לא כך הדבר. תחילה, עזיבתו המפתיעה של איניגו מרטינז (לאל נאסר) שהיה מנהיג ההגנה של פליק, הובילה לפגיעה קשה בתיאום, ביציבות ובביצוע השיטה על המגרש. מאמנים וקבוצות יריבות למדו את השיטה של פליק והחלו להביך את קו ההגנה הגבוה של הקטלונים.

בעיה נוספת שבולטת בחוליית ההגנה בשונה מהעונה שעברה, היא החוסר בהיררכיה וביציבות. אשתקד, היה ברור לכולם שרביעיית ההגנה המובילה כוללת את קונדה, קובארסי, איניגו ובאלדה. בעונה הנוכחית, ברצלונה שיחקה עד כה 16 משחקים בכל המסגרות, שבהם פליק פתח עם תשע חוליות הגנה שונות! דבר שמעיד על כך שאין היררכיה ובעקבות כך קיים חוסר בתיאום בין השחקנים בקו ההגנה.

בברצלונה מתגעגעים לאיניגו מרטינס (רויטרס)בברצלונה מתגעגעים לאיניגו מרטינס (רויטרס)

כעת נדמה שקו ההגנה הגבוה פוגע בה יותר מאשר תורם. ברצלונה ספגה שני שערים מלבאנטה, רביעייה מסביליה, שלושה גולים מברוז’ ועוד שניים מסלטה ויגו, דבר שפליק וברצלונה לא יכולים לאפשר לעצמם, בעיקר כשבחלק הקדמי חסרים שמות כמו ראפיניה ולבנדובסקי. כמעט כל גול שהיא ספגה נבע מכדור עומק שחדר את ההגנה הלא מתואמת, והיריבות של ברצלונה מגיעות בקלות רבה למצבים קורצים מול השער של הקטלונים.

בסיטואציה שיחידת ההגנה לא מתואמת בשיטה כזאת, זה כמעט בלתי אפשרי לשמור על רשת נקייה ובדרך הזאת קשה להשיג תארים. למרות זאת, המאמן הגרמני ממשיך לדבוק בשיטה שגורמת לקבוצה שלו לספוג הרבה שערים, על אף שחסרים מנהיגות, תיאום, איכות ומהירות, בשיטה שמחייבת את הדברים הללו לסגנון המשחק הזה.

במידה וחוליית ההגנה לא תעשה את קפיצת המדרגה מבחינת תיאום ויכולת, אלופת ספרד תתקשה לשחזר את ההישגים מהעונה החולפת. בהתחשב במצב הקיים, המסקנה ברורה: פליק צריך לשנות את השיטה ולנסות לייצר יציבות בחלק האחורי אם הקבוצה רוצה לזכות בתארים.

הכתוב הוא טור דעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
אומנויות לחימה