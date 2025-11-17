חשופה מאחור

האנזי פליק מונה לאימון ברצלונה במאי 2024, ביחד איתו הגיעה שיטת קו ההגנה הגבוה. בהתחלה התיאום היה מצוין והשיטה עבדה כמעט באופן חלק (גם בפאן ההתקפי שברצלונה רשמה מספרים היסטוריים), בעיקר בזכות מערכת ה-VAR, שלא מעט פעמים הוכיחה עד כמה קו ההגנה של ברצלונה היה מתואם. השופטים במגרש היו מאשרים גולים ושופטי המסך פעם אחרי פעם היו מבטלים. בתום אותה עונה ברצלונה הגיעה למצב שיותר מ-30 שערי ליגה נפסלו נגדה בטענת נבדל.

על אף התיאום שעבד כל כך טוב בעונה שעברה, העונה לא כך הדבר. תחילה, עזיבתו המפתיעה של איניגו מרטינז (לאל נאסר) שהיה מנהיג ההגנה של פליק, הובילה לפגיעה קשה בתיאום, ביציבות ובביצוע השיטה על המגרש. מאמנים וקבוצות יריבות למדו את השיטה של פליק והחלו להביך את קו ההגנה הגבוה של הקטלונים.

בעיה נוספת שבולטת בחוליית ההגנה בשונה מהעונה שעברה, היא החוסר בהיררכיה וביציבות. אשתקד, היה ברור לכולם שרביעיית ההגנה המובילה כוללת את קונדה, קובארסי, איניגו ובאלדה. בעונה הנוכחית, ברצלונה שיחקה עד כה 16 משחקים בכל המסגרות, שבהם פליק פתח עם תשע חוליות הגנה שונות! דבר שמעיד על כך שאין היררכיה ובעקבות כך קיים חוסר בתיאום בין השחקנים בקו ההגנה.

בברצלונה מתגעגעים לאיניגו מרטינס (רויטרס)

כעת נדמה שקו ההגנה הגבוה פוגע בה יותר מאשר תורם. ברצלונה ספגה שני שערים מלבאנטה, רביעייה מסביליה, שלושה גולים מברוז’ ועוד שניים מסלטה ויגו, דבר שפליק וברצלונה לא יכולים לאפשר לעצמם, בעיקר כשבחלק הקדמי חסרים שמות כמו ראפיניה ולבנדובסקי. כמעט כל גול שהיא ספגה נבע מכדור עומק שחדר את ההגנה הלא מתואמת, והיריבות של ברצלונה מגיעות בקלות רבה למצבים קורצים מול השער של הקטלונים.

בסיטואציה שיחידת ההגנה לא מתואמת בשיטה כזאת, זה כמעט בלתי אפשרי לשמור על רשת נקייה ובדרך הזאת קשה להשיג תארים. למרות זאת, המאמן הגרמני ממשיך לדבוק בשיטה שגורמת לקבוצה שלו לספוג הרבה שערים, על אף שחסרים מנהיגות, תיאום, איכות ומהירות, בשיטה שמחייבת את הדברים הללו לסגנון המשחק הזה.

במידה וחוליית ההגנה לא תעשה את קפיצת המדרגה מבחינת תיאום ויכולת, אלופת ספרד תתקשה לשחזר את ההישגים מהעונה החולפת. בהתחשב במצב הקיים, המסקנה ברורה: פליק צריך לשנות את השיטה ולנסות לייצר יציבות בחלק האחורי אם הקבוצה רוצה לזכות בתארים.

הכתוב הוא טור דעה.