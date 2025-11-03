אחרי עשרה מחזורים נראה שגם העונה, הליגה הבכירה הצמודה ביותר בעולם, הלוא היא הליגה האיטלקית, מספקת מותחן רב, שייתכן שימשיך עד לשריקת סיום העונה, כמו שקרה בלא מעט מקרים מתחילת העשור, ובייחוד בעונה הקודמת כשהאלופה, היורדות ואלו שהבטיחו מקום באירופה הוכרעו במחזור הסיום.

על הנייר, יש לסרייה א’ בעיות רבות. החל מזה שאין שם גדול של שחקן שיסחוף את קהל הצופים ועד להופעות לא מרשימות בלשון המעטה במפעלים האירופיים, על אף הגעה לגמרים שונים שכללו בעיקר הפסדים. אך מצד שני, כשרונות עולים כמו ניקו פאס וקנאן יילדיז, יחד עם מאבק צמרת אדיר כבר בשלבי הפתיחה, מבשרים על כך שהליגה האיטלקית, גם העונה ככל הנראה, תספק דרמה אדירה.

לשם השוואה, אם ניקח את הליגה הספרדית, הפער בין ריאל מדריד הראשונה לברצלונה השנייה עומד על חמש נקודות, כמו גם בגרמניה, שבה באיירן מינכן בדרך לעונה היסטורית, כשלייפציג מנסה לנשוף בעורפה. באנגליה ההפרש בין ארסנל המוליכה למנצ’סטר סיטי סגניתה הוא שש. באיטליה, הפרש חמש נקודות קיים בין נאפולי הראשונה לקומו, שנמצאת במקום השביעי.

ניקו פאס וקנאן יילדיז. הפנים החדשות של הליגה (IMAGO)

בכל שבוע הטבלה יכולה להתהפך ולמקום הראשון, לפחות כרגע, אין משמעות גדולה במיוחד, מעבר לעובדה שהנמצאת שם היא המובילה באותם רגעים במאבק על הסקודטו. גם בתחתית קיים אקשן רב, ספק אם היסטורי, כשלא פחות מארבע קבוצות עדיין לא הצליחו להשיג ניצחון ליגה. לשם השוואה, בכל ארבע הליגות הבכירות האחרות קיימת רק קבוצה אחת כזו – וולבס.

פיזה, ורונה, גנואה ופיורנטינה, שנמצאת בפתיחת העונה הגרועה בהיסטוריה שלה, הן ארבע הקבוצות שלא מצליחות לברוח, ועלולות למצוא את עצמן נלחמות על הישרדות עד לשנייה האחרונה של העונה, במעין שחזור של העונה שעברה כשרק במחזור הסיום נקבעה היורדת האחרונה בין ארבע מועמדות.

שחקני נאפולי חוגגים זכייה בסקודטו. אליפות שהוכרעה רק במחזור האחרון (IMAGO)

אפשר לדבר רבות על מצבה של הליגה ביחס לליגות “היריבות”: מבחינה ספורטיבית, הישגית, שמית או שיווקית, אך בכל הקשור לליצור אקשן ומתח, ספק אם יש ליגה אחרת שמתקרבת לרמתה, כשבכל עונה מחדש, הקבוצות מצליחות להשאיר את האוהדים דרוכים עד לסיומה, כדי לדעת מה עתיד להתרחש.

הכתוב הינו טור דעה.