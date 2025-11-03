יום ראשון, 08.02.2026 שעה 22:31
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
עוד טורים של עמית כהן
ההזדמנות האחרונה של סולומון05/01/2026 | 1 תגובות
טורי דעה נוספים
ירידה למען עלייה
איתמר כהן
03/02/2026 | 6 תגובות
לא למען הפייר פליי
אילון דודזון
29/01/2026 | 18 תגובות
הכתובת הייתה על הקיר
נתנאל דרורי
21/01/2026 | 15 תגובות
אבוקסיס ומשל העקרב והצפרדע
עידו גולן
15/01/2026 | 7 תגובות
עמית כהן

אל תישנו על הסרייה א'

דעה: למרות שהליגה האיטלקית לא מקבלת הרבה תשומת לב בישראל, היא כבר שנים הליגה החמה והצמודה ביותר בטופ של הכדורגל העולמי, וצריכה לקבל כבוד

אחרי עשרה מחזורים נראה שגם העונה, הליגה הבכירה הצמודה ביותר בעולם, הלוא היא הליגה האיטלקית, מספקת מותחן רב, שייתכן שימשיך עד לשריקת סיום העונה, כמו שקרה בלא מעט מקרים מתחילת העשור, ובייחוד בעונה הקודמת כשהאלופה, היורדות ואלו שהבטיחו מקום באירופה הוכרעו במחזור הסיום.

על הנייר, יש לסרייה א’ בעיות רבות. החל מזה שאין שם גדול של שחקן שיסחוף את קהל הצופים ועד להופעות לא מרשימות בלשון המעטה במפעלים האירופיים, על אף הגעה לגמרים שונים שכללו בעיקר הפסדים. אך מצד שני, כשרונות עולים כמו ניקו פאס וקנאן יילדיז, יחד עם מאבק צמרת אדיר כבר בשלבי הפתיחה, מבשרים על כך שהליגה האיטלקית, גם העונה ככל הנראה, תספק דרמה אדירה.

לשם השוואה, אם ניקח את הליגה הספרדית, הפער בין ריאל מדריד הראשונה לברצלונה השנייה עומד על חמש נקודות, כמו גם בגרמניה, שבה באיירן מינכן בדרך לעונה היסטורית, כשלייפציג מנסה לנשוף בעורפה. באנגליה ההפרש בין ארסנל המוליכה למנצ’סטר סיטי סגניתה הוא שש. באיטליה, הפרש חמש נקודות קיים בין נאפולי הראשונה לקומו, שנמצאת במקום השביעי.

ניקו פאס וקנאן יילדיז. הפנים החדשות של הליגה (IMAGO)ניקו פאס וקנאן יילדיז. הפנים החדשות של הליגה (IMAGO)

בכל שבוע הטבלה יכולה להתהפך ולמקום הראשון, לפחות כרגע, אין משמעות גדולה במיוחד, מעבר לעובדה שהנמצאת שם היא המובילה באותם רגעים במאבק על הסקודטו. גם בתחתית קיים אקשן רב, ספק אם היסטורי, כשלא פחות מארבע קבוצות עדיין לא הצליחו להשיג ניצחון ליגה. לשם השוואה, בכל ארבע הליגות הבכירות האחרות קיימת רק קבוצה אחת כזו – וולבס.

פיזה, ורונה, גנואה ופיורנטינה, שנמצאת בפתיחת העונה הגרועה בהיסטוריה שלה, הן ארבע הקבוצות שלא מצליחות לברוח, ועלולות למצוא את עצמן נלחמות על הישרדות עד לשנייה האחרונה של העונה, במעין שחזור של העונה שעברה כשרק במחזור הסיום נקבעה היורדת האחרונה בין ארבע מועמדות.

שחקני נאפולי חוגגים זכייה בסקודטו. אליפות שהוכרעה רק במחזור האחרון (IMAGO)שחקני נאפולי חוגגים זכייה בסקודטו. אליפות שהוכרעה רק במחזור האחרון (IMAGO)

אפשר לדבר רבות על מצבה של הליגה ביחס לליגות “היריבות”: מבחינה ספורטיבית, הישגית, שמית או שיווקית, אך בכל הקשור לליצור אקשן ומתח, ספק אם יש ליגה אחרת שמתקרבת לרמתה, כשבכל עונה מחדש, הקבוצות מצליחות להשאיר את האוהדים דרוכים עד לסיומה, כדי לדעת מה עתיד להתרחש.

הכתוב הינו טור דעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
אומנויות לחימה