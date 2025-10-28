יום שני, 02.02.2026 שעה 20:57
כדורגל עולמי
נדב אשמיה

ויניסיוס העמיד את ריאל במבחן

דעה: הברזילאי כיכב על הדשא בקלאסיקו, אך שוב התנהג בצורה מבזה והחמיץ הזדמנות להיות במרכז של שיח אחר. ההתחמקות מעונש מביכה אחרי הזלזול באלונסו

הקלאסיקו הראשון לעונת 2025/26 היה בסימן חזרתה של ריאל מדריד. אחרי יותר משנה, הבלאנקוס סוף סוף הצליחו לגבור על ברצלונה עם 1:2 בברנבאו, ניצחון שהעביר מומנטום מהצד הקטלוני לצד הלבן במפגש הכי גדול שיש לכדורגל העולמי להציע. ובכל זאת, החגיגה של המדרידאים הוכתמה דווקא בגלל הכוכב שלהם, דווקא בגלל ויניסיוס.

על הדשא, הברזילאי היה מצוין מול החבורה של האנזי פליק. הוא לא הפסיק להיות אקטיבי ומסוכן באגף השמאלי, הקשה מאוד על הגנת היריבה וגם היטל לא פעם במגן שאמור להיות מהיציבים בלה ליגה ז’ול קונדה, ובאופן כללי גרם לכל מי שבעד הבלאוגרנה להחסיר פעימות. עד שהגיע החילוף שלו.

בדקה ה-72, צ’אבי אלונסו החליט להוציא את ויניסיוס, שלא קיבל את זה בצורה יפה בלשון המעטה. הקיצוני של הלבנים ירד ישירות לחדר ההלבשה במקום ללכת לספסל כמקובל, לא איחל בהצלחה לרודריגו שנכנס במקומו ואפילו לא ניסה להסתיר את האכזבה והזעם. ההתנהגות הזו היא חריגה, אפילו בשביל הברזילאי, לא מתאימה לגודל המעמד ומזלזלת במאמן שלו.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

לוח התוצאות בסיום אולי ריכך את הסיטואציה, אך מדובר בחתיכת מבוכה למועדון כמו ריאל מדריד – שעומד בפני מבחן אמיתי כרגע. בבירת ספרד לא הגיבו בענישה על המחאה של ויניסיוס (שחזר לספסל בהמשך המשחק), אולי בעקבות החשש שהשחקן ישבור את הכלים. ההתחמקות מהעונש, היא מבוכה נוספת עבור הלבנים.

בכל מקרה, אפשר להגיד שמבחינה אישית, ויניסיוס פספס כאן הזדמנות ענקית להתבגר. במקום שידברו על ההופעה הגדולה שלו נגד בארסה, כזו שגם הייתה נטולת מניירות, הכוכב הברזילאי שוב גרם לסערה סביבו להיות שלילית בלבד.

הכתוב הינו טור דעה.

