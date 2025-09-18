יום רביעי, 24.12.2025 שעה 20:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
עוד טורים של גיל קנל
הדרכון גבר על הדגל25/09/2025 | 18 תגובות
בית"ר צריכה לרוץ לאליפות05/08/2025 | 5 תגובות
שחקן חדש נכנס לשוק13/07/2025 | 1 תגובות
זה לא עכשיו או לעולם לא27/05/2025 | 11 תגובות
טורי דעה נוספים
משחקי כוח ובגידות
דין עמית
21/12/2025 | 0 תגובות
דרום אמריקה כובשת את הליגה
עידו גולן
13/12/2025 | 4 תגובות
הסדק בשריון של מכבי ת"א
אילון דודזון
04/12/2025 | 3 תגובות
הדרבי חייב להתקיים
ערן טוביאן
26/11/2025 | 17 תגובות
גיל קנל

להפוך את הניהול לאמנות

עם איתור מציאות ומקסום מקצועי וכלכלי, מנכ"ל מכבי ת"א הציב בישראל רף חדש לניהול מועדון. לא רק שלכל כוכב יש מחליף, הוא גם יכול להיות טוב יותר

אחרי הזכייה השנייה שלה ברציפות באליפות, נדמה היה ללא מעט אנשים שמכבי ת”א הנוכחית הגיעה לשיא שלה, ומכאן, תתחיל הירידה. התחושה הזאת היא תולדה של סימפטום מוכר אליו הרגיל אותנו “גלגל החיים” של הכדורגל הישראלי – הצלחה שגוררת איתה עזיבות של שחקני מפתח, בניית קבוצה חדשה שלא תצליח להתחבר לכדי שחזור הישגיה וניצול ההזדמנות על ידי היריבות לצמרת כדי להשתלט בחזרה על הפסגה של הכדורגל שלנו.

עונת 2025/26 אמנם רק בחיתוליה, אך כבר עכשיו אפשר להתרשם שלא כך קורה במכבי ת”א הנוכחית. סתיו למקין, יוריס ואן אובריים, ערן זהבי, דור תורג’מן, גבי קניקובסקי, ווסלי פטאצ’י, הרי שאלו ששת שחקני המפתח שעזבו את האלופה במהלך הקיץ הנוכחי, עזיבות משמעותיות שהותירו את התחושה שהצהובים לא יצליחו להשתקם מהן כל כך מהר, מקצועית ובעיקר מנהיגותית. בעוד שהנטייה בכדורגל שלנו היא לחשוב שיש שחקנים שאין להם מחליפים, הקבוצה מקריית שלום מוכיחה שלא רק שיש להם, אלא שהם אפילו יכולים להיות טובים יותר. 

האחראי העיקרי לכך הוא מנכ”ל המועדון, בן מנספורד, בשיתוף המנהל הטכני דומיניק פרייס. אם נתמקד במנספורד, הרי שבמשך שתי הקדנציות שלו במכבי ת”א, האנגלי הציב רף חדש של ניהול מועדון כדורגל בריא. וזה לא התחיל מאתמול. גם כשהולכים שנה אחורה, לעזיבתו של פליסיו מילסון, שהיה אולי השחקן הטוב ביותר באליפות של רובי קין ונראה כמו אחד הזרים האיכותיים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות, רבים הטילו ספק בכך שהאלופה תמצא מחליף.

פליסיו מילסון. חשבו שלא יהיה לו מחליף. אז חשבו (איציק בלניצקי)פליסיו מילסון. חשבו שלא יהיה לו מחליף. אז חשבו (איציק בלניצקי)

אלא שהמחליף הזה הגיע, בדמותו של ווסלי פטאצ’י, שסחף את מכבי ת”א לאליפות נוספת, ויש שיגידו שהיה אפילו טוב יותר מהאנגולי. והרווח? כ-11 מיליון אירו על עמדת הכנף השמאלית בלבד (6 על מילסון ועוד כ-5 מיליון על פטאצ’י אחרי הורדת הסכום שהגיע גם לסנטוס שהחזיקה באחוזים עליו), תוך שבזמן הזה, הצהובים קוטפים שתי אליפויות ורושמים שלוש העפלות רצופות למפעל אירופי. 

בכדורגל הישראלי לא לומדים מטעויות, וגדולי הפרשנים ראו בעזיבת פטאצ’י כעזיבה שהאלופה “כבר לא תהיה אחריה כמו שהייתה”, ואז הגיע קרווין אנדרדה, הוונצואליאני בן ה-20, שנרכש תמורת 1.8 מיליון אירו בלבד, ואיש לא יופתע אם בעוד שנה יימכר בסכום פי ארבעה לפחות, בדיוק כמו פטאצ’י. מכבי ת”א מציגה קו ברור ברכש שלה – שחקנים צעירים, לפני השיא, במחירים שפויים, “לסחוט מהם את הלימון”, ולמכור הלאה תוך מקסום רווחים.

קרווין אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)קרווין אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מבלי להסתכל על יתר הרכש המרשים, קרי שחקן כמו כריסטיאן בליץ’ שנראה כמי שהגיע לכאן בטעות וחלוץ מוכח בליגת העל כמו יון ניקולאסקו, אלא רק על ניהול עמדת הכנף השמאלית של האלופה, אפשר להבין שמנספורד הפך את הניהול לאמנות, כזו שכל מועדון אחר בישראל צריך להסתכל עליה, וללמוד. 

עבודה של מנהל מקצועי היא לא דבר שנמדד בעונה אחת, אלא בדרך, או במילה שאנחנו כל כך שונאים כאן בישראל – “תהליך”. לאורך כל התקופה שלו בישראל, מנספורד מצדיק את הבחירה של הבעלים מיץ’ גולדהאר באנשי מקצוע זרים שמגיעים לכאן ונותנים עוד הוכחה לנו הישראלים, שחושבים שאנחנו יודעים הכל, שאנחנו לא יודעים כלום. 

שחקני מכבי תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

הכתוב הינו טור דעה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בביתנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP