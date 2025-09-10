יום חמישי, 18.12.2025 שעה 01:45
ויאריאל? סולומון לא ירד ברמה

ירידה לצורך עליה? ממש לא. הצוללת הצהובה היא קבוצה איכותית מהטופ בספרד, בה הכוכב הישראלי יקבל הרבה יותר קרדיט ויהיה חלק מהצרות של בארסה וריאל

הרבה אומרים שהמעבר של מנור סולומון לוויאריאל הוא “ירידה לצורך עליה”. “מעבר חכם, אבל מדובר בקבוצה קטנה מטוטנהאם”. ובכן, תרשו לי לחלוק על אותם אנשים, לא רק שלא מדובר בירידה, יש פה שדרוג משמעותי לכוכב הישראלי, ולא רק בגלל הצמיחה הצפויה בדקות המשחק.

הפרמייר ליג היא ליגה ענקית. גם קבוצות תחתית שם מגלגלות לא מעט כסף. בעצם, גם בצ’מפיונשיפ, הליגה השנייה בטיבה באנגליה, הקבוצות מצליחות לעשות סכומים יפים בטח במקרה של עליית ליגה. אז אל תבינו אותי לא נכון, מעבר פוטנציאלי של מנור לקריסטל פאלאס היה יכול להיות ענק, אך ויאריאל היא יותר ממה שעושים ממנה.

שוב, מנור היה יכול להרוויח בגדול אם היה נוחת בסופו של דבר בנשרים מלונדון, בטח בהתחשב ביכולת של הקשר הישראלי ובכך שמדובר בקבוצה בעלייה, אבל הצהובים מספרד הם חזקים ואנשים כבר שוכחים באיזה מועדון נהדר מדובר.

הצוללת הצהובה עושה צרות כדרך קבע לאריות הליגה, ברצלונה וריאל מדריד, מסיימת באופן כמעט קבוע בטופ, ואף הפכה את עצמה לקבוצה לגיטימית באירופה, כשהשיא הגיע בעונת 2021/22, בה הצהובים הגיעו עד לחצי גמר ליגת האלופות, כשבדרך הם הדיחו בשמינית את יובנטוס וברבע את האימפריה הגרמנית באיירן מינכן.

עונה לפני כן, ויאריאל גם זכתה בליגה האירופית על חשבונה של מנצ’סטר יונייטד, אחרי מאבק זכור בדו קרב מהנקודה הלבנה בו דויד דה חאה החמיץ את הפנדל האחרון. אבל למה להתרפק על העבר? שני משחקים לעונה הנוכחית, הצוללת הצהובה היא אחת הקבוצות המלהיבות בספרד, כשהיא כבשה הכי הרבה שערים עד כה (8). מדובר בקבוצה שלא נופלת מטוטנהאם, ואף עולה עליה. טוב, את זה נגלה במחזור הפתיחה של הצ’מפיונס כשהחבורה של מרסלינו תפגוש את התרנגולים בחוץ לקרב פיקנטי עבור מנור.

