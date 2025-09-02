יום שני, 08.12.2025 שעה 00:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
עוד טורים של עמית אמיר
גביע העולם במרכז הבמה05/06/2025 | 6 תגובות
ארסנל כרגע לא ברמה של ריאל31/03/2025 | 15 תגובות
המהפכה של מכבי פ"ת08/01/2024 | 6 תגובות
הרכש יכריע לבית"ר את העונה04/08/2023 | 4 תגובות
טורי דעה נוספים
הסדק בשריון של מכבי ת"א
אילון דודזון
04/12/2025 | 2 תגובות
הדרבי חייב להתקיים
ערן טוביאן
26/11/2025 | 17 תגובות
התרמית של פיפ"א
אילון דודזון
24/11/2025 | 9 תגובות
חשופה מאחור
נדב בירן
17/11/2025 | 6 תגובות
עמית אמיר

ליברפול יצרה תקדים מסוכן

דעה: איסאק ו-וויסה זכו למעברים שרצו בזכות שביתות אישיות בעוד שגואהי שהתנהל כספורטאי למופת נשאר בלי כלום. הדבר עשוי לשנות את חוקי המשחק בעתיד

קיץ 2025 הביא איתו חלון העברות מלא באירועים, מאבקים על שחקנים, עסקאות שנפלו, וגם כמה סאגות ארוכות. שלוש מהן היו באנגליה, וסבבו סביב ליברפול וניוקאסל: מעברו של אלכסנדר איסאק מניוקאסל לליברפול, מעברו של מארק גואהי מקריסטל פאלאס לליברפול ומעברו של יואן וויסה מברנטפורד לניוקאסל.

הרצון של ליברפול וניוקאסל לצרף את השחקנים שהוזכרו היה ברור מהתחלה, אך הייתה בעיה אחת: הקבוצות שלהן לא רצו שהם יעזבו. התגובה של השחקנים, והתגלגלות האירועים עד התוצאה הסופית בחלון ההעברות שנסגר הלילה, עשויים ליצור תקדים מסוכן מאוד עבור הקבוצות.

איסאק ו-וויסה הציגו את הצד האחד של המתרס. השניים לא היו מוכנים לקבל ‘לא’ כתשובה, והחלו בשביתות נגד המועדונים. הם סירבו להתאמן, כולל בהכנה וגם בפתיחת הליגה שבה לא לקחו חלק במשחקים בפרמייר ליג.

אלכסנדר איסאק, לא היה מוכן לקבל אלכסנדר איסאק, לא היה מוכן לקבל 'לא' כתשובה (IMAGO)

השניים אף יצאו בפומבי נגד היחס של המועדון כלפיהם, בין היתר ברשתות החברתיות בפרופילים האישיים בפעולות שונות, כשהם היו ברורים מהרגע הראשון: המעבר יקרה, לא נשחק עוד דקה. בסוף זה הצליח, וביום האחרון של החלון שניהם קיבלו את המעבר המיוחל: איסאק בליברפול, וויסה בניוקאסל.

במקביל, לליברפול וקריסטל פאלאס היה ברור מהרגע הראשון שאלופת אנגליה מעוניינת בבלם נבחרת אנגליה מארק גואהי, ושהוא רוצה להשלים את המעבר. למרות זאת, הוא נקט בדרך שונה לחלוטין והתנהל כספורטאי למופת.

גואהי השתתף בכל מחנה האימונים של קריסטל פאלאס והיווה חלק משמעותי בפתיחת העונה של הקבוצה. אפילו כשהיה נראה שתוך פחות מ-24 יעבור לליברפול, הבלם שיחק מול אסטון וילה ביום ראשון, שמר על שער נקי ואף כבש שער מרהיב בבעיטה לחיבורים.

מארק גואהי בחגיגות הגביע, התנהל כספורטאי למופת (רויטרס)מארק גואהי בחגיגות הגביע, התנהל כספורטאי למופת (רויטרס)

אבל כנראה שאסור להיות “ילד טוב” כיום. בסופו של דבר, קריסטל פאלאס חיכתה עד הדקה ה-90 כדי למצוא לו מחליף, זגזגה עם רצונה להחתים את איגור עד שהוא החליט לחתום בווסטהאם, ולבסוף הפילה את העסקה שכבר הייתה סגורה.

הלקח מהסיפור פשוט: השחקנים שהיו מוכנים “לשבור את הכלים” ולפגוע אקטיבית בקבוצות שמשלמות להם משכורת הצליחו במטרתם, בעוד שהשחקן שהתנהל כמקצוען ראה את קבוצתו לא מתייחסת לסיטואציה בכבוד הנדרש.

הסיטואציות הללו עשויות לייצר תקדים מסוכן שבו כל שחקן שמעוניין לעבור יוכל “לכפות” את המעבר, ואין לו שום אינטרס להתנהל בצורה מקצועית. יכול להיות שהקיץ הנוכחי יוביל לשינוי גדול ביחסי שחקנים-קבוצות.

הכתוב הינו טור דעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP