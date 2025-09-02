ליברפול יצרה תקדים מסוכן

קיץ 2025 הביא איתו חלון העברות מלא באירועים, מאבקים על שחקנים, עסקאות שנפלו, וגם כמה סאגות ארוכות. שלוש מהן היו באנגליה, וסבבו סביב ליברפול וניוקאסל: מעברו של אלכסנדר איסאק מניוקאסל לליברפול, מעברו של מארק גואהי מקריסטל פאלאס לליברפול ומעברו של יואן וויסה מברנטפורד לניוקאסל.

הרצון של ליברפול וניוקאסל לצרף את השחקנים שהוזכרו היה ברור מהתחלה, אך הייתה בעיה אחת: הקבוצות שלהן לא רצו שהם יעזבו. התגובה של השחקנים, והתגלגלות האירועים עד התוצאה הסופית בחלון ההעברות שנסגר הלילה, עשויים ליצור תקדים מסוכן מאוד עבור הקבוצות.

איסאק ו-וויסה הציגו את הצד האחד של המתרס. השניים לא היו מוכנים לקבל ‘לא’ כתשובה, והחלו בשביתות נגד המועדונים. הם סירבו להתאמן, כולל בהכנה וגם בפתיחת הליגה שבה לא לקחו חלק במשחקים בפרמייר ליג.

אלכסנדר איסאק, לא היה מוכן לקבל 'לא' כתשובה (IMAGO)

השניים אף יצאו בפומבי נגד היחס של המועדון כלפיהם, בין היתר ברשתות החברתיות בפרופילים האישיים בפעולות שונות, כשהם היו ברורים מהרגע הראשון: המעבר יקרה, לא נשחק עוד דקה. בסוף זה הצליח, וביום האחרון של החלון שניהם קיבלו את המעבר המיוחל: איסאק בליברפול, וויסה בניוקאסל.

במקביל, לליברפול וקריסטל פאלאס היה ברור מהרגע הראשון שאלופת אנגליה מעוניינת בבלם נבחרת אנגליה מארק גואהי, ושהוא רוצה להשלים את המעבר. למרות זאת, הוא נקט בדרך שונה לחלוטין והתנהל כספורטאי למופת.

גואהי השתתף בכל מחנה האימונים של קריסטל פאלאס והיווה חלק משמעותי בפתיחת העונה של הקבוצה. אפילו כשהיה נראה שתוך פחות מ-24 יעבור לליברפול, הבלם שיחק מול אסטון וילה ביום ראשון, שמר על שער נקי ואף כבש שער מרהיב בבעיטה לחיבורים.

מארק גואהי בחגיגות הגביע, התנהל כספורטאי למופת (רויטרס)

אבל כנראה שאסור להיות “ילד טוב” כיום. בסופו של דבר, קריסטל פאלאס חיכתה עד הדקה ה-90 כדי למצוא לו מחליף, זגזגה עם רצונה להחתים את איגור עד שהוא החליט לחתום בווסטהאם, ולבסוף הפילה את העסקה שכבר הייתה סגורה.

הלקח מהסיפור פשוט: השחקנים שהיו מוכנים “לשבור את הכלים” ולפגוע אקטיבית בקבוצות שמשלמות להם משכורת הצליחו במטרתם, בעוד שהשחקן שהתנהל כמקצוען ראה את קבוצתו לא מתייחסת לסיטואציה בכבוד הנדרש.

הסיטואציות הללו עשויות לייצר תקדים מסוכן שבו כל שחקן שמעוניין לעבור יוכל “לכפות” את המעבר, ואין לו שום אינטרס להתנהל בצורה מקצועית. יכול להיות שהקיץ הנוכחי יוביל לשינוי גדול ביחסי שחקנים-קבוצות.

הכתוב הינו טור דעה.