טקס כדור הזהב יתקיים בעוד פחות מחודש. ב-22 בספטמבר בתיאטרון ‘שאטלה’ שבפאריס, יוענקו הפרסים היוקרתיים ביותר שיש בכדורגל, לשחקנים ולמועדונים הטובים ביותר שיש בספורט הכי טוב בעולם. אבל הפרס היוקרתי מכולם, הוא כמובן כדור הזהב, שמוענק כל שנה לכדורגלן הטוב ביותר של העונה החולפת.

נכון להיום, לרוב האנשים יש זוכה ברור, אוסמן דמבלה, שהוביל את פאריס סן ז’רמן לטרבל היסטורי. יש כאלה שיתווכחו איתם ויגידו שלאמין ימאל הוא השחקן הטוב בעולם וזה מגיע לו. תתפלאו, יש את אלה שם במדריד שמאמינים שזה צריך ללכת לקיליאן אמבפה. אבל אנשים לא זוכרים שם אחד, שהיה שם בכל הרגעים המכריעים. הם שוכחים את ראפיניה.

כן, אני מודע לכך שהשנה אין באמת תחרות צמודה. הרי אחרי שהוביל את פ.ס.ז’ גם לזכייה בסופרקאפ האירופי, נהייה כבר מעין קונצנזוס לכך שדמבלה צריך לזכות בכדור הזהב. אך אני טוען שלא. הצרפתי נתן עונה היסטורית, אין ספק, אבל יותר מראפיניה בברצלונה? בואו נראה.

ראפיניה (IMAGO)

בעונת 2024/25, דמבלה זכה בשלושה תארים, אבל גם ראפיניה. כן, ליגת האלופות הוא הנחשב ביותר, אז פה ההובלה היא של הצרפתי. שחקן הכנף של פאריס כבש 35 שערים ובישל 16. מעורבות ב-51 גולים ב-53 משחקים. שחקן הכנף של בארסה מנגד, הרשית 34 פעמים ונתן את המסירה המכריעה בכ-25 (!) מקרים. מעורבות של 59 שערים ב-57 משחקים בכל המסגרות.

בואו נתייחס לצ’מפיונס. עד כמה העונה של ראפיניה הייתה היסטורית בתחרות היוקרתית בענף? הברזילאי היה מלך השערים ומלך הבישולים בליגת האלופות (13,9) ובכך שבר את שיאו של ליאו מסי עם הכי הרבה מעורבויות עבור בארסה בתחרות. הוא כבש שלושער נגד באיירן מינכן, שקטע רצף השפלות ידוע לקטלונים במפגשים מולה, התעלל בבנפיקה בשלב הבתים ובשמינית, הרס את התקוות של דורטמונד, ואז הגיעה אינטר.

אנשים כבר הספיקו לשכוח, אבל ראפיניה כבש את שער הניצחון במה שבעיניי הוא מפגש הנוקאאוט הגדול בהיסטוריה של המפעל. טוב, הוא כמעט כבש, כי אם השופט היה שורק עבירה על ג’רארד מרטין בדקה ה-93 ברצלונה גם הייתה משחקת בגמר הצ’מפיונס, ואז, מי יודע מה היה קורה? אני יודע – הברזילאי היה מכריע גם אותו ומנצח את פ.ס.ז’, כמו שעשה נגד כל קבוצה גדולה באותה עונה.

חשבתם ששכחתי את ריאל מדריד? גם אותה ראפיניה דרס. אבל ממש, פירק. בארבעה משחקי קלאסיקו (עדיין המפגש הגדול בעולם הכדורגל), בארסה ניצחה את כולם, כשהכנף השמאלי סיפק שער ובישול בראשון, צמד בשני, חדל מלהרשית בשלישי, (בכל זאת, רחמים) וכמה ברביעי? ניחשתם נכון: צמד. הברזילאי הפך את המשחק הגדול בעולם לגן שעשועים שיש לו רק מנהל אחד.

לבסוף, נשארנו עם לאמין ימאל. ושם ברצלונה עושה את הטעות שריאל מדריד עשתה עם ויניסיוס ג’וניור, היא מריצה את השחקן הלא נכון. התקשורת הקטלונית מהללת את הכוכב הצעיר, כמו שהעיתונות במדריד עשתה עם הכוכב שלה, רק שזה היה הכוכב הלא נכון, כי אם היא הייתה עושה את זה עם ג’וד בלינגהאם, סביר גם שהקשר היה זה שזוכה ולא רודרי. הספרדי מרוקופונדה מלהיב, אבל הוא יזכה בעתיד. ההווה שייך לשחקן אחד – ראפיניה.

הכתוב הינו טור דעה