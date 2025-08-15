לפעמים יש דברים בספורט ובעיקר בכדורגל שהם קשים להסברה, סוג של דברים שזה כמובן כן מקצועי גם, אבל בטח ובטח גם מיסטי. הקאמבקים של ריאל מדריד משאירים פה פתוח בכל פעם מחדש, לכך שהפועל תל אביב לא ניצחה דרבי בעשור יש ודאי אפקט לא רק מקצועי, ולרשימה הזו אפשר גם להוסיף את בית”ר ירושלים במפעלים אירופים.

שוב, זה דברים שקשה לתאר במילים. אין ספק שיש גם מימד מקצועי, אבל בסופו של דבר אפשר לקחת את נושא הדרבי של תל אביב כדוגמה. הרי לא משנה מה פערי הרמות, ואין ספק שיש פערי רמות, אין קונסטלציה בעולם שקבוצה רק מנצחת קבוצה אחרת במשך עשור שלם, אז בסוף אפשר לומר זאת על בית”ר ירושלים.

אז מדברים בבית וגן, או לפחות בקרב בית וגן, על להיכנס למאבק האליפות, על לתקוע יתד בצמרת, על להחזיר את בית”ר למקומה הטבעי. והאמת? יש לבית”ר דרך ארוכה מאוד כדי להגיע לאליטה הזו. הסגל שם, כוכבים יש, מאמן עם דרך יש, מנהל מקצועי עם חזון קיים ובעלים עם שאיפות בטח ובטח שיש, אבל זה מתחיל קודם כל במנטלי.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

בית”ר הקבוצה הכי כיפית בליגה. שועה למיכה, מיכה לאצילי, אצילי ליונה, יונה למוזי ומוזי לקאני, כל התקפה מרהיבה, כל גול ללקק את האצבעות, אבל זה לא מספיק. הצהובים שחורים חייבים לפעמים לדעת שזה לא תמיד הכרחי, לא צריך “למות עם העקרונות”. שנה שעברה היו מהפכים בעשרה שחקנים, אבל גם הפסדים מתסכלים לקטנות או רביעייה מב”ש במחצית.

בשביל להיות קבוצה גדולה באמת, לא מועדון גדול שזה כמובן כבר כן, אלא קבוצה גדולה, צריך לשבור תקרות מנטליות, ולדעת מתי לסבול כדי לנצח. תשאלו כל אוהד של ריאל, ברצלונה, אפילו מכבי ת”א או מכבי חיפה, אליפות לא לוקחים ב-0:5 על הפועל חיפה או מכבי נתניה, אליפות לוקחים עם ה-0:1 המגעיל הזה בגשם באצטדיון חוץ עם בעיטה אחת למסגרת.

עומר אצילי חוגג (עמרי שטיין)

אם בית”ר הייתה עושה את ההפרדה אפילו מול ריגה במשחק הראשון, ולא הולכת אול אין גם בפיגור 2:0, ואומרת לעצמה “טוב, אולי עדיף רק 2:0 ו’בבית’ נהפוך”, אולי היא הייתה בשלב הבא. אלו משחקים שמגדירים קבוצה, גם חיפה, שאמנם הודחה בהמשך לראקוב, אבל סיימה ב-1:1 מול טורפדו ולא התנפלה בלחץ, כי בסוף ידעה שבגומלין “בבית” זה בידיים שלה.

אז זה שבית”ר ירושלים מעולם לא הייתה באירופה לא רק מקצועי, אין ספק, וזה שהיא לא במרוץ האליפות למרות שכן העמידה סגלים ראויים בכמה מהעונות זה לא רק מקצועי, אין ספק. כולם מדברים על עוד בלם, או עוד מגן ולהביא חלוץ בכיר, ואין ספק שחייב לחזק את ההגנה וגם לפגוע בחיזוקים, ואז? הירושלמים צריכים לפגוע בהגנה, ומפה כל מה שיפריד בינם לצלחת זה רק המנטליות.