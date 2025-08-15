אם שחר לא יתעורר, מכבי חיפה תלך לעשור שחור

מי שציפה שמכבי חיפה תפתיע פעמיים את ראקוב יכול היה רק לחלום. צריך להגיד את האמת – ראקוב טובה יותר ממכבי חיפה בשלוש דרגות. ההבדל האמיתי שאמור להיות בין שתי הקבוצות בכל משחק זה הבדל של שלושה שערים, אבל במשחק הקודם לירוקים היה מזל גדול. הם עמדו טקטית נכון, היו צפופים ומרוכזים, עשו הגנה מעולה וגם גיאורגי ירמקוב הציל אותם, אבל הערב (חמישי) זו הייתה אופרה אחרת.

דייגו פלורס הציב בלם נוסף ושיחק בשיטה שונה עם שלושה בלמים, אבל אני התאכזבתי. ציפיתי שזה יהיה 3-5-2 ובפועל זה היה 5-3-2. המגנים יילה בטאי ופייר קורנו בקושי עברו את החצי, אולי פעם אחת בכל המשחק. כשאתה בא למשחק עם שלושה בלמים, שני מגנים וקשרים עם אופי הגנתי, כשרק דולב חזיזה קשר עם אופי התקפי בהרכב, יש ניתוק בין הקישור להתקפה, אין מי שייתן פס נורמלי לשני החלוצים, וכששני המגנים נשארים בהגנה ולא מגיחים מאחור ומנסים להגביה לחלוצים ולמי שבא מהקו השני, הכל הופך להיות מקרי. גם משחק ההגנה היה מסורבל, עם כל הכבוד לפלורס שהוסיף עוד בלם כדי לשמור על התוצאה מהמשחק הראשון.

הפעם נגד ראקוב זה לא הספיק כי את המזל לא היה למכבי חיפה, ועל היכולת אני אפילו לא מדבר. עד ההרחקה היכולת הייתה קטסטרופלית, זה לא היה נראה כמו מכבי חיפה, אפילו בשנים הגרועות שלה היא לא נראתה ככה. לא היה גרם של כדורגל התקפי ולא של הנעת כדור בקישור, שחקנים ברחו מהכדור ולא רצו לקבל אותו. איתן אזולאי לא נראה במגרש בכל המחצית הראשונה, דולב חזיזה התברבר בתוך עצמו וגוני נאור שיחק בקישור האחורי של מכבי חיפה כמו עוד בלם, כשכולנו יודעים שהוא לא האיש שיתרום לקבוצה מבחינה התקפית.

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

למעשה, אפשר להגיד שזה היה חצי בונקר – 3-5-2 הגנתי, וגם מבחינה הגנתית הקבוצה מהכרמל לא הייתה טובה, לא תקפה את היריבה ולא לחצה את השחקנים הפולנים, אלא רק ליוותה אותם. השחקנים הירוקים רק רצו לידם והשחקנים האדומים מסרו את הכדור אחד לשני והגיעו לחצאי מצבים ואפילו למצבים קורצים, אותם היו יכולים גם לנצל אם היו מעט יותר מרוכזים ליד השער. ניכר היה שההבדלים בין שתי הקבוצות הם שמיים וארץ, ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה זה גם נראה לראשונה על לוח התוצאות.

מכבי חיפה לא הייתה ערנית בקרן של ראקוב ושחקן שהגיע מה-16, ללא שמירה, התרומם מעל הבלמים הירוקים ונגח לפינה הרחוקה של ירמקוב, שלא יכול היה לעשות כלום. הפולנים הובילו בצדק 0:1, בכל פרמטר של כדורגל הם היו הרבה יותר טובים, הניעו את הכדור טוב יותר, היו אגרסיביים יותר והמגנים שלהם תקפו. הם שיחקו 3-5-2 אמיתי, עשו תנועות חדות יותר ולמעשה עשו כל מה שהם רוצים על המגרש. המזל של מכבי חיפה זה שהבלמים שלה היו ביום טוב. עבדולאי סק היה מצוין ובלם את כל מה שהוא יכול. בתוספת העזרה של שון גולדברג וליסב עיסאת, שהיה אגרסיבי מאוד וקיבל כרטיס צהוב, ועם הרבה מזל, התוצאה הייתה רק 1:0 במחצית.

שחקני מכבי חיפה, ערב לא קל (ראובן כהן, מכבי חיפה)

במחצית השנייה עיסאת הורחק שלא בצדק. אחרי משחק הגנה טובה שלו, הוא עשה גליץ’ על החלוץ, הוציא בצורה נקייה את הכדור והשופט (אולי אנטישמי) שלף צהוב שני שלא היה ולא נברא. דווקא אחרי ההרחקה, מכבי חיפה נראתה טוב יותר. זאת גם בזכות החילופים שפלורס ביצע. איאד חלאילי, עלי מוחמד, קני סייף וליאור קאסה נכנסו. מעבר לטריות שהם הכניסו, הם טובים יותר עם הכדור ברגליים מאלה ששיחקו לפניהם. בדקות שהם שיחקו הם היו הרבה יותר טובים ומסוכנים מאלה שפתחו, שלא ראינו מהם כלום ושום דבר והיו אנמיים על סף הפתטיים. עם שחקן פחות, הירוקים שלטו בקצב המשחק, הניעו כדור והגיעה למצב קורץ שהגיע אחרי נגיחה של עבדולאי סק. קני סייף בעט בשלומיאליות ברגל ימין אל הגוף של השוער, וזה מצב שכל שחקן היה חייב להבקיע ממנו.

כשמתבוננים במשחק ומנסים למצוא דברים חיוביים במכבי חיפה הזו, זו משימה בלתי אפשרית. בשבוע שעבר, בגלל הניצחון, מצאנו מהר דברים טובים כמו עמידה טקטית, חילוצי כדור וחיפויים, אבל הפעם לא היה כלום. הקבוצה מהכרמל הייתה חלשה גם בצד הטקטי, למרות שהיה לה בלם נוסף על המגרש, בניגוד לשבוע שעבר. ראשי מכבי חיפה צריכים לעשות חשבון נפש ולחשוב לאן הם רוצים להוביל את המועדון הזה. אמרתי לא פעם שמקמצנות נחרב בית המקדש השני ואם המצב ימשיך ככה, הקבוצה תהיה ברמה של בני ריינה, עירוני קריית שמונה, מ.ס אשדוד ושאר הקבוצות מהפלייאוף התחתון.

יעקב שחר (עמרי שטיין)

אם יואב כץ הצליח להביא שישה זרים להפועל חיפה, יעקב שחר יכול לעשות מהלך ולהביא לקבוצה שלושה זרים חדשים, מוכחים, התקפיים ויצירתיים, שיודעים לעשות דברים עם הכדור גם באופן אישי וגם קבוצתי. דיא סבע ודין דוד עזבו, ליאור רפאלוב פרש, ואלה שחקנים שהבקיעו ביחד 50 גולים לפחות בעונה שעברה, הוסיפו בישולים ותרומה רבה למשחק ההתקפי של הקבוצה. היום אין במכבי חיפה שחקן שייקח אחריות התקפית. טרבונטה סטיוארט יותר מדי מפוזר, הוא בקושי יכול לעצור כדור עם הגב ליריב, הטכניקה שלו לקויה. ג’ורג’ה יובאנוביץ’ נראה כמו צל של עצמו, לא רואים ממנו כלום – לא תנועה חכמה, לא חדות, ממש שחקן מיותר על כר הדשא. מהיום הראשון שהגיע הוא נראה ככה והיום זה היה המשחק הכי גרוע שלו עד כה.

אם מכבי חיפה רוצה לסמוך על השניים האלו, שלא מגיעים למצבים וגם כשהם מגיעים אליהם לא פוגעים, אז מצפה לה עונה קשה מאוד. כיום הקבוצה של דייגו פלורס היא בינונית ואפורה, שרק מבחינה טקטית אולי תוכל לעמוד בצורה נכונה על המגרש וללקט נקודות פה ושם. נגד הקבוצות הגדולות לא יהיה לה מה לתת ואיך להתמודד ולהתחרות. לירוקים כיום אין שחקן שובר שוויון, אין מישהו שיכול להיות אקס פקטור במשחק כזה או אחר. הימים שהיו עם דיא סבע, שלקח הכל על עצמו, נגמרו. יעקב ואור שחר – תתעוררו, אם לא תביאו שחקנים ברמה גבוהה, הקהל בסוף ייעלם וסמי עופר עוד שנתיים-שלוש יהפוך לפיל לבן. נכון שכיום מחכים אוהדים בתור כדי לרכוש מנויים, אבל עוד שנה שחורה ושכונה כזו תביא את המועדון למקומות לא טובים.

ג'ורג'ה יובאנוביץ מול אריק אויטאנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)

אני לא מצפה שמכבי חיפה תיקח אליפות ואפילו לא תתמודד על התואר. אם אין לפלורס את הכלים, שאף אחד לא יבוא אליו בטענות. אפשר לראות את הכלים שהיו לברק בכר בשנים של האליפויות ולהבין הכל. לפי איך שזה נראה כרגע, מכבי חיפה הולכת לעשור שחור. אפשר להוציא נקודות עם טקטיקה, אני תמיד אומר שטקטיקה מצמצמת פערי איכות, אבל יהיו משחקים שחייב בהם שחקני הכרעה, והיום לפי איך שזה נראה, למכבי חיפה אין כאלה. היחיד שיכול אולי לבוא לידי ביטוי זה גיא מלמד, אבל שפת הגוף שלו היא של שחקן מיואש ומתוסכל וגם הוא צריך לקחת את עצמו בידיים. ככה זה בכדורגל, יום אחד אתה למעלה, משחק ומבקיע, וביום השני אתה לא מקבל את הקרדיט. גיא – אתה צריך להילחם על המקום שלך ואם תאמין בעצמך תחזור להיות מה שהיית.

לסיכום, טקטיקה טובה למשחק כזה או אחר, בטח נגד קבוצות טובות ממך באירופה, אבל בליגה הישראלית, כשקבוצות מתגוננות נגדך ומפחדות ממך, צריך כדורגל התקפי, ולירוקים אין את הכלים כדי לשחק ככה, ולכן למועדון צפויות שנים שחורות בעתיד אם יעקב ואור שחר לא יעשו שינוי קיצוני, שינוי שעדיין אפשר לעשות, צריך רק להוציא כסף ולשלם. לשחקנים כמו מתיאס נהואל, קסנדר סברינה ופדראו אין מה לחפש כאן, ואת זה אמרתי כבר לפני חצי שנה. בהחלט אפשר להביא זרים איכותיים במקומם, ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא.