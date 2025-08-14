עוד ערב חשוב בזירה האירופית של מכבי תל אביב שהגיעה הערב למגרש הביתי הזמני בבאצ’קה טופולה בסרביה עם ניצחון חשוב במשחק הראשון במלטה ועם מטרה ברורה של הצהובים לסיים את הערב בהצלחה ולהבטיח לפחות את שלב הליגה של הקונפרנס ליג בוודאות, עם תקוות וסיכוי טוב להשתחל לליגה האירופית.

הקבוצה של מיץ’ גולדהאר עם פתיחת עונה מגמגמת למרות הניצחון בשבוע שעבר במלטה בדקות הסיום, לאחר יכולת בינונית של שחקניו של לאזטיץ’, הערב מכבי תל אביב הצליחה לדלג על היריבה המלטזית לאחר הרבה דפיקות לב במחצית הראשונה בעיקר כאשר הצהובים לא הצליחו לתקתק את הכדור במרכז המגרש. בנוסף, עדיין ניקולאסקו לא נכנס לעניינים בחלק הקדמי ובכלל המכונה הצהובה עדיין רחוקה מלהיות קרובה למה שלאזטיץ’ מצפה לראות מקבוצתו גם מבחינה הגנתית וגם מבחינה התקפית.

לאזטיץ’ פתח את המשחק עם פטאצ’י ותורג׳מן בספסל, כאשר ניקולאסקו ומדמון פתחו בהרכב, אבל שניהם לא הצליחו לבוא לידי ביטוי ודווקא הקבוצה המלטזית סיכנה מספר פעמים את שערו של משפתי ואף החמיצה פנדל לאחר נגיעת יד של דוידה ברחבת מכבי תל אביב. למזלם של הצהובים אמרסון בעט את הפנדל למשקוף, רק אז חניכיו של לאזטיץ’ התעוררו ועלו ליתרון לאחר פעולה התקפית איכותית שהחלה עם מסירת עומק נפלאה של רז שלמה לעבר עידו שחר, שמול השוער המלטזי גלגל את הכדור לרשת והעלה את הצהובים ליתרון בדקות לא טובות.

עידו שחר ואושר דוידה מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)

בצד השני האלופה המלטזית המשיכה לתקוף עם הרבה שחקנים והצליחה להשוות לקראת סיום המחצית הראשונה על ידי אמבונג, כאשר חשבנו שאנחנו מסיימים מחצית חלשה בתיקו הגיח דוידה מאגף ימין, מסר כדור רוחב מדוד לפינה הקרובה שם השתחל עידו שחר שמקרוב דחק פנימה לרשת המלטזית והוריד את הצהובים להפסקה עם יתרון משמעותי, עם יכולת חלשה, אבל עם הרבה אופי.

לאזטיץ’ ביצע שני חילופים בהפסקה כאשר פטאצ’י ותורג׳מן נכנסו במקום מדמון וניקולאסקו. יש לציין שהמאמן מצד אחד צריך להיות מודאג מהיכולת של הצהובים, אבל הוא מתפקד יותר טוב תוך כדי משחק ומבצע חילופים נכונים בזמן הנכון. המחצית השנייה הייתה מנומנמת עם הבלחה אחת של הצהובים כאשר עידו שחר במשחק טוב הפעם מוסר אסיסט נפלא לדוידה שמגלגל את השלישי של אלופת ישראל לרשת ושולח את לאזטיץ’ ושחקניו לעונה אירופית נוספת.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)

יש נקודות מאוד מטרידות מבחינה מקצועית שלאזטיץ’ יצטרך למצוא להן פתרון דוגמת שלישיית הקישור, הציוות של השלישייה הקדמית וחובה לדעתי צירוף של שני שחקנים נוספים שוברי שוויון שיצליחו אולי להיכנס לנעליים הגדולות של ואן אובריים, זהבי וקניקובסקי.

בנוסף, צריך לקחת בחשבון שאנחנו ממש בחיתולים של פתיחת העונה וצריך לתת ללאזטיץ’ את הזמן להכניס את השחקנים החדשים לעניינים ולהבין מה זה להיות שחקן מכבי תל אביב. בשורה התחתונה המאמן השיג את המטרה, עם הרבה אופי, אמנם היכולת בינונית מאוד, אבל אולי הזמן יעשה את שלו וגם הכדורגל היפה והאיכותי יגיע בשלב יותר מאוחר.

נכון לכרגע מגיע לצהובים צל״ש על העפלה למפעל אירופי, כאשר מכבי תל אביב מציבה את עצמה בחוד החנית של הכדורגל הישראלי בזירה האירופית שנה אחרי שנה עם ציפייה ותקווה גדולה בשבועיים הקרובים להסתנן לליגה האירופית, שם הקבוצה רוצה לעשות קפיצת מדרגה מקצועית וכלכלית.