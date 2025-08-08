מעל כולם דייגו פלורס, שכל כך נטו לזלזל בו

אל תסתמו את הגולל על מכבי חיפה. נכון, אין קבוצה נוצצת ואין כוכבים, אבל הגיע לכאן מאמן שדוגל במשמעת עצמית, קבוצתית ובטקטיקה והוראות מפורשות לשחקנים, שמבצעים וביצעו זאת היום ללא דופי. הכדורגל לא היה גדול, אבל לנצח קבוצה כמו ראקוב בפולין, בביתה, מול הרבה אוהדי חוץ, הם עשו את זה בגדול וזו הייתה תאווה לעיניים.

מכבי חיפה לא אמרה עדיין את המילה האחרונה. במידה והקבוצה תעפיל לקונפרנס ליג, אני מאמין שיגיעו עוד שני שחקנים. זלזלו הרבה אנשים באיתן אזולאי וגוני נאור, ואני רק שיבחתי אותם. אמרתי על אזולאי שהוא יהיה טוב יותר מבעונה שעברה, ורואים את זה. הוא איים לא מעט על השער והוא זה שניצח את המשחק. גוני נאור עושה עבודה נהדרת כקשר אחורי. יגידו שהוא לא משחק לעומק, אבל הוא מביא כל כך הרבה אגרסיביות וחילוצי כדור, כל כך הרבה גיבוי לחבריו והוא עושה עבודה מצוינת.

מעל הכל, המאמן שכל כך נטו לזלזל בו. אמרו שאין לו רזומה, שהוא נכשל בכל מקום. הוא הגיע ומיד זיהה את הבעיות שכבר דיברתי עליהן. הוא הבין שמכבי חיפה זו קבוצה מופקרת ברמות, וכמעט כל התקפה נגדה היא סופגת. לפני הכל הוא ייצב את משחק ההגנה, הקבוצתי והאישי. הוא לא פחד לתת לליסב עיסאת לפתוח על חשבון שון גולדברג שכבר בריא. עיסאת מצוין. נכון שהוא לא חף מטעויות, אבל הוא משתפר. הוא ייתן תחרות טובה לגולדברג וזה דבר בריא. כשיש תחרות, הקבוצה מרוויחה.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (ראובן כהן, מכבי חיפה)

ראקוב שיחקה עם שלושה בלמים, ומכבי חיפה לא הסתדרה עם זה בפתיחה. לאט לאט, אחרי עשרים דקות, השחקנים עבדו נכון והצליחו להשתלט על המשחק. הם הבינו מה צריך לעשות ושמרו את המגנים בצורה מצוינת, ולירמקוב היה נשאר רק לקלוט כדורים. ניתן לראות שמדובר בשוער אדיר שעד כה עושה עבודה נהדרת.

זה אחד הניצחונות הגדולים של הקבוצה בשנים האחרונות. היא שיחקה בצורה טקטית ברמה אחרת ממה שאני זוכר את מכבי חיפה בשנים האחרונות. ראקוב קבוצה נהדרת, שמשחקת מסודר ומאורגן והיא פשוט לא הצליחה לפתח משחק נגד מכבי חיפה, וזה בזכות העמידה ההגנתית של מכבי חיפה ובזכות השוער הנהדר שלה. אם היכולת שלו תמשיך ככה מדובר באחד הטובים שהגיעו לפה.

איתן אזולאי חוגג (ראובן כהן, מכבי חיפה)

החילופים של פלורס היו טובים ובזמן. אזולאי התעייף ויצא בזמן, וכל מי שנכנס היה נהדר והמשיך את התפקוד של הקודם. הקבוצה השתלטה על המגרש ושיחקה כדורגל נועז, בלי לפחד. כשבדקה ה-85 היה מצב נייח, הבלמים עלו לנגוח וזה מה שיפה במכבי חיפה, הם משחקים כדורגל בלי פחד כדי לתת את השער השני.

זה ניצחון גדול שיעזור לה מאוד בשבוע הבא. היא צריכה להמשיך לשחק את הכדורגל שלה. הכדורגל הטקטי, המסודר והמאורגן. הפולנים יגיעו לפה וינסו בכוח להבקיע ולהשוות. יהיו הרבה שטחים במשחק הבא, ואת זה מכבי חיפה תנצל כדי לנצח ולעבור למשחק הפלייאוף, בתקווה לעלות לשלב הליגה של הקונפרנס ליג.