כדורגל ישראלי
עמית בן שושן

על בית"ר לקבל החלטות אמיצות בעמדות המפתח

בן שושן בטור ל-ONE: בלי אצילי היצירתיות דלה וזרים איכותיים יותר יעשו הבדל בין קבוצה טובה לאלופה, אך יש גם נקודות אור. יצחקי נדרש לשיעורי בית

אחרי ההתרגשות הגדולה מההעפלה לשלב הבא באירופה, ציפינו לראות את בית”ר ירושלים ממשיכה במומנטום, אך הערב (חמישי) זה לא קרה עם הפסד 3:0 לריגה במפגש הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס ליג. הירושלמים פשוט לא הופיעו למשחק. התחושה הייתה של קבוצה כבויה, כבדה, ולרגעים אובדת עצות.

השחקן שהיעדרותו הכי הורגשה היה עומר אצילי. מאז פתיחת העונה, אצילי מספק תצוגות משכנעות של שחקן שמוביל, שמייצר, שמפיח חיים בכל התקפה. כאשר הוא לא על המגרש, היצירתיות דלה, והאיום על השער כמעט לא קיים.

אך הבעיה המרכזית מול הלטבים לא הייתה רק בחלק הקדמי, אלא במרכז המגרש, בחלק האחורי ובעיקר, בשחקנים הזרים שאמורים להחזיק את העמדות הקריטיות. הבלם בריאן קראבלי והקשר האחורי איילסון טאברש הציגו משחק חלש מאוד.

עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

קראבלי אמנם פיזי מאד, אבל עצירת הכדור שלו לוקה בחסר ולכן המשחק שלו הופך לאיטי ולפעמים גם לא מדויק. טאברש, שאמור להיות עוגן בקישור האחורי, מתקשה לספק את הסחורה – אין לו את הטכניקה הדרושה בפס כדי לקדם משחק, אין צעד ראשון מהיר והאגרסיביות שצריכה לאפיין את עמדת ה 6 פשוט לא שם.

התוצאה? מרכז קישור רך ולא מדויק, ומרכז הגנה שמתנדנד בכל התקפה. מאוד בולט היה שבית”ר מנסה להניע כדור מהקו הכי אחורי וקדימה, אולם מהר מאוד מאבדת את הכדור באזורים קריטיים.

אומרים ששינויים באמצע תחילת העונה הם לא פופולריים, אבל אם בית”ר שואפת לרוץ חזק, אין מנוס מקבלת החלטות אמיצות בעמדות המפתח. ההבדל בין קבוצה טובה לאלופה, מתחיל בדיוק שם. ומהמשחק מסתמן שהמועדון מהבירה צריך חיזוק נוסף בעמדת הבלם, הקשר האחורי וגם מגן ימני נוסף.

בריאן קרבאלי בפעולה (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)בריאן קרבאלי בפעולה (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

ובכל זאת, היו גם נקודות אור: המגן השמאלי אריאל מנדי ממשיך להיראות כמו הברקה. הוא משחק עם ביטחון, נגיעה טובה בכדור ומציג ניצוצות של שחקן שיכול להתפתח לרמה גבוהה. גם עדי יונה, שנכנס כמחליף, הביא איתו רוח חדשה והיה אולי השחקן המסוכן ביותר של בית”ר במשחק הזה.

לצהובים-שחורים סגל של ישראלים ברמה מאד גבוהה שכולל את ירדן שועה, עדי יונה, ירין לוי, טימוטי מוזי, דור מיכה ואצילי. חוץ מהאחרון שלא נכלל בסגל, אלה היו במשחק לא הכי טוב היום, אך בצירוף זרים איכותיים יותר, בדחיפה של הצוות המקצועי המצוין והקהל הגדול – הקבוצה הזאת יכולה להגיע לגבהים השנה.

הערב, ריגה הגיעה מוכנה מאוד, ואילו בית”ר תצטרך לעשות לא מעט שיעורי בית לקראת המשחק הבא. הפוטנציאל שם. הסגל הישראלי חזק. הצוות המקצועי מוכשר. אבל כאמור בלי חיזוק נכון במקומות הנכונים, זה פשוט לא יספיק.

