ערב של כדורגל ישראלי במיטבו קיבלנו באצטדיון טוטו טרנר. אווירה אדירה, תפאורה חגיגית עם טקס מכובד ומרשים לכבודו של החטוף של גדי מוזס שזכה בצדק לכבוד, וכמובן – משחק עונה אמיתי בין שתי הקבוצות שנאבקות על האליפות. באר שבע של אלונה ברקת הגיעה למשחק עם יתרון נקודה, אבל סיימה אותו כשידה על התחתונה – ולא רק בגלל האדום.

מכבי ת”א באה מוכנה – באר שבע נראתה מופתעת

עוד לפני שנכנסו העניינים המקצועיים, אפשר היה לראות שמכבי תל אביב נראתה הרבה יותר מוכנה מנטלית. השחקנים של לאזטיץ' הגיעו עם שקט, ביטחון וריכוז כיאה למשחק עונה, בעוד שבאר שבע – בעיקר קוז'וק – נראו לחוצים, מבולבלים ולפעמים אפילו חסרי שליטה. הייתה קריסה של קוז'וק במיוחד במחצית הראשונה.

המשחק עצמו היה פיזי, אינטנסיבי ואגרסיבי – בדיוק מה שמצופה מקרב ישיר על הפסגה. אבל מהרגע הראשון היה ברור שהשליטה של מכבי ת”א לא מקרית. הלדר לופס ביצע טעות קשה, פטאצ’י העניש והעלה את הצהובים ליתרון מוקדם, ומיד אחר כך האדום של גיא מזרחי רק חידד את תחושת ההלם ששררה אצל באר שבע.

ווסלי פטאצ'י (רדאד ג'בארה)

קוז'וק טעה – ושילם ביוקר. אם מישהו ציפה לראות את מאמן האדומים מתקן במהירות ומייצב את הקבוצה, הוא התאכזב. מאמן באר שבע עשה את אחת הטעויות הקריטיות של הערב כשהסיט את קאנגווה, אולי השחקן הכי טוב בליגה העונה, לעמדת המגן הימני במקום לבצע חילוף נכון. המהלך הזה לא רק החליש את הקישור של באר שבע, אלא גם חיסל לה את הסיכוי לחזור למשחק.

האורחת ידעה לנצל את זה עד תום. דור פרץ הכפיל עם נגיחה קלאסית, ובתוספת זמן של המחצית הראשונה פטאצ’י השלים צמד אחרי מהלך נפלא של דוידה. 0:3 בהפסקה, והמשחק היה גמור.

דור פרץ מחבק את ווסלי פטאצ'י. לא שכח להודות למי שבישל לו (מרטין גוטדאמק)

באר שבע ניסתה, אבל כבר היה מאוחר

בפתיחת המחצית השנייה קוז'וק ביצע חילופים, אבל זה קרה באיחור גדול. דווקא בעשרה שחקנים, באר שבע הצליחה לכבוש שער נאה מרגלי קאנגווה, אחרי בישול מצוין של דן ביטון, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. מכבי ניהלה את המשחק בחוכמה, לא נכנסה לפאניקה והראתה למה היא הקבוצה היותר מנוסה ובוגרת במעמדים כאלה.

לאזטיץ' – הכנה מדויקת ואופי של קבוצה גדולה

הנקודה המרכזית במשחק הזה הייתה הכנה – טקטית ומנטלית. מכבי תל אביב נראתה מחוברת, חדה ומרוכזת, עם שחקנים שיודעים בדיוק מה לעשות בכל שלב במשחק. לאזטיץ' לא הסתבך עם הרכב מפתיע, לא חיפש גימיקים, אלא פשוט העמיד קבוצה מוכנה, ממושמעת ובוגרת, בדיוק כמו שצריך במשחק עונה.

לא חיפש גימיקים. לאזטיץ' (מרטין גוטדאמק)

מהצד השני, קוז'וק יצא מאוכזב מאוד מהערב הזה – לא רק בגלל ההפסד, אלא בגלל התחושה שהיו לו את הכלים, אבל חוסר קור רוח והחלטות שגויות במאני טיים חיסלו את הסיכוי מאמן באר שבע נמצא בצומת דרכים משמעותית לקראת העתיד הקרוב, הוא חייב להרים את שחקניו לקראת ההמשך, כדי לנסות לזנב אחרי הצהובים כדי שמשחק העונה הבא בבלומפילד יהיה משמעותי למאבק האליפות.

כעת האליפות – תלויה רק במכבי ת"א

המשחק הזה נתן למכבי תל אביב הרבה יותר משלוש נקודות. הוא נתן לה מקפצה מנטלית, ביטחון, והעברת מסר ברור: האליפות בידיים שלה. לאזטיץ' צריך להיזהר משאננות, אבל אם הצהובים ימשיכו באותה דרך, יהיה קשה מאוד לקחת מהם את התואר. עכשיו, גורל האליפות תלוי במכבי תל אביב – או, כמו שקורה לפעמים בכדורגל הישראלי, אולי גם בהחלטות של בית הדין העליון.