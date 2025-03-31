רבע גמר ליגת האלופות כבר תיכף איתנו כשהמשחק שיפתח אותו ב-8 באפריל בעיניי רבים מסומן כ”גדול” ביותר במאבק על חצי הגמר – ריאל מדריד וארסנל ייפגשו לקרב בין שתי ענקיות משתי הליגות הגדולות ביותר, הספרדית והאנגלית. אמנם ניתן לטעון שהמשחק הזה הוא ה”גדול” ביותר, אך כנראה שהציפייה שיהיה גם שוויוני היא מנותקת מהמציאות העכשוויות לפיה התותחנים פשוט לא נמצאים ברמה של הבלאנקוס.

קודם כל נסתייג ונאמר שגם ריאל מדריד לא מושלמת. נכון, היא הפסידה לאתלטיקו מדריד בגומלין שמינית הגמר ועלתה רק בפנדלים. נכון, היא התקשתה יחסית בתקופה האחרונה וגם את הניצחונות שלה השיגה בצורה דחוקה. ונכון, היא עדיין סובלת מחסרונם של מיליטאו וקרבחאל שלא יחזרו למשחקים. למרות מה שהוזכר, עדיין מדובר בקבוצה עם בסיס איכותי גדול בהרבה משל התותחנים.

גם בתקופות הפחות טובות שלה ריאל של אנצ’לוטי ידעה להוציא מים מן הסלע. במשחק שבו התקשתה מול לגאנס ראינו שהאיכות של ג’וד בלינגהאם וקיליאן אמבפה הכריעה, ובאופן כללי כשגם ויניסיוס ורודריגו נמצאים לצידם תמיד יהיה את מי שיוכל להכריע. בסוף כדורגל הוא משחק שמוכרע ברגעים בודדים, והאיכות הבלתי נגמרת בהתקפת הבלאנקוס תמצא את הדרך לרשת ב-99% מהמשחקים שלה.

זה זמן הקיליאן: 2:3 משוגע לריאל על לגאנס

מנגד, היתרון הגדול של ארסנל נח בחלק האחורי. ההגנה של מיקל ארטטה הראתה יציבות לאורך העונה, אך לצערה היא איבדה את מעוז ההגנה גבריאל שגמר את העונה, ובמקביל שוב עולים סימני שאלה ביחס למצבם של יוריאן טימבר ובן וויט. גם עם הפציעות יש מספיק עומק בחלק הזה והוא בהחלט מהווה יתרון עבור ארסנל, אך הפערים לא גדולים אל מול הבלאנקוס שכן מצאו יציבות בחלק האחורי בציוות של רודיגר ואסנסיו, ואף קיבלו לאחרונה את אלאבה חזרה.

מאחר והיתרון של ארסנל הוא קטן, ההבדל העיקרי בין הקבוצות יורגש דווקא בצד השני. על ההתקפה של ריאל כבר דיברנו, כשאצל התותחנים לומר שההתקפה בתקופה לא טובה יהיה להתייחס אליהם ברחמנות, מאחר והמצב הרבה יותר גרוע. כבר תקופה ארוכה שקבוצות שמתכוננות היטב מצליחות לתסכל את ארטטה, שמאז שהטריק במצבים הנייחים הפסיק לעבוד בתדירות גבוהה מתקשה למצוא את הפתרונות. מדי פעם הם נכנסו לקצב וייצרו משחקים גדולים כמו מול מנצ’סטר סיטי (1:5) ופ.ס.וו (1:7), אך רוחבית הדברים פשוט לא עובדים מספיק טוב.

בעקבות הקשיים שלה, ארסנל כבר התרחקה מאוד ממרוץ האליפות. כל הקשיים החלו בפציעתו של הכוכב הגדול שלה בוקאיו סאקה, שחוזר כעת לקראת המשחקים, אך לאחר פציעה ארוכה קשה לדעת מה יקבלו ממנו והאם הוא מסוגל לייצר את המהפכה הנדרשת החלק ההתקפי. בסופו של יום באיכות הכוכבים – לריאל מדריד יש המון שחקני הכרעה שחשובים ברגעים האלה ומכירים את המעמד, לארסנל יש אחד שקשה לדעת מה יקבלו ממנו.

בוקאיו סאקה, בארסנל יתלו בו את תקוותיהם (רויטרס)

בשורה התחתונה, ארסנל עדיין קבוצה טובה, אך כדי להתמודד עם ריאל מדריד בליגת האלופות צריך להגיע בשיא, וזה רחוק מאוד מהמצב של הלונדונים. תיקו בבית הם אולי עוד יצליחו לסחוט, אך הגומלין במדריד יהפוך למשימה כמעט בלתי אפשרית. במצב העניינים הנוכחי, סיטואציה שבה אלופת אירופה לא תמשיך במסע ההגנה על התואר יכולה להיחשב כסנסציה ענקית.

