דיבה חוזר להגנה, פחימה וגונן יפתחו מול טבריה

אחרי הניצחון בדרבי במסגרת גביע הטוטו, הפועל חיפה תנסה לחבר ניצחון שני ברציפות מול הקבוצה מהכנרת, כשסילבס צפוי לבצע רוטציה רחבה ולחלק עומסים

אחרי הניצחון של הפועל חיפה בדרבי 2:3 במסגרת גביע הטוטו, הקבוצה תנסה מחר (שלישי) לחבר ניצחון שני ברציפות והפעם מול עירוני טבריה, המסובכת מצרות משלה. שתי הקבוצות למעשה מגיעות עם ניצחון במחזור הראשון מה שבכל מקרה מבטיח מאבק מעניין.

חיים סילבס: "לאחר הדרבי שהתייחסנו אליו בכבוד הראוי והוא הוציא מאיתנו המון מכל הבחינות, אנחנו משחקים מחר מול טבריה בגביע הטוטו שהוא חלק חשוב בהכנה שלנו. נרצה לנהל בחוכמה את הסגל דרך דקות המשחק, להמשיך להתקדם ולהשתפר כקבוצה, וכמובן תמיד לנצח במיוחד לעיניי הקהל שלנו".

חיים סילבס על הספסל (רועי כפיר)

רוטציה רחבה

על פי התרגול סילבס מתכוון לבצע רוטציה רחבה. למרכז ההגנה יחזור ג'ורג' דיבה על חשבון דריו ז'ופריץ'. הקפטן דור מלול יפתח כמגן ימני בזמן שנעם כהן יוסט לעמדת המגן השמאלי. סאלי פחימה יפתח בקישור לצד כובש הצמד בדרבי, יעד גונן. כאשר בחלק הקדמי יהיו סער אלקיים, אלון תורג'מן ולירן רוטמן שיפתחו. איתי זפרני עדיין מתאושש מפציעה ולא יהיה בסגל.

ההרכב המשוער: יואב גראפי, דור מלול, ג׳ורג׳ דיבה, איוון קריצ'אק, נעם כהן, נאור סבג, סאלי פחימה, יעד גונן, סער אלקיים, אלון תורג'מן ולירן רוטמן.