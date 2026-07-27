"מסמך רצוף השערות, החקירה לוותה בכשלים כבדים"

גם אחרי כתב האישום החמור, בטבריה בחרו לתקוף: "התביעה מודה כי אין בידיה הוכחה מדעית לכמויות והיא נשענת על הנחות. אין שימוש בחומרים אסורים"

אחרי הגשת כתב האישום החמור נגד עירוני טבריה בעקבות פרשת העירויים שנחשפה כאן ב-ONE, המועדון הצפוני הוציא הודעה רשמית. כצפוי, גם הפעם בטבריה החליטו לתקוף.

“היום הוגש כתב האישום מטעם תובע ההתאחדות לכדורגל”, נכתב בהודעת טבריה, “מדובר במסמך רצוף השערות, הערכות נסיבתיות וניסיונות לייצר אווירה, במקום להתבסס על עובדות וראיות מוצקות.

חשוב להבהיר את העובדות כפי שהן: אין שום שימוש בחומרים אסורים: כתב האישום אינו עוסק בסימום, חומרים אסורים או סמים. כל הדיון סובב רק סביב טענה פרוצדורלית-רפואית הנוגעת למתן עירוי נוזלים פשוט (מלחים).

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (באדיבות יונתן גינזבורג)

“טענות המבוססות רק על ‘הערכות’, בלי אף עובדה והתביעה עצמה מודה בכתב האישום כי אין בידיה תיעוד או הוכחה מדעית לכמויות, והיא נשענת אך ורק על ‘הנחות שמרניות’ וחישובים ממוצעים.

“כשלים חמורים בהליך החקירה. לצערנו, החקירה לוותה בכשלים כבדים, הטיות מוקדמות ופגיעה בזכויות יסוד, לרבות העמדה לדין של בעלי תפקיד עיקריים שבכלל לא זומנו או נחקרו מעולם.

“את כל הטיעונים המשפטיים, הראיות והתשובות המלאות לכשלים הרבים שנפלו בחקירה יציגו עורכי הדין של המועדון במקום המיועד לכך: בבית הדין. נמשיך לעמוד איתנים מאחורי הצוות והשחקנים, ולתת תשובות על הדשא".

“כשיש לתביעה תיק חזק היא דורשת עונש ברור. כשיש ביד בלון מנופח שמבוסס על השערות – משאירים את זה ‘לשיקול דעת’. עורכי הדין של המועדון יטפלו בהם בבית הדין. ואנחנו? ממשיכים להתרכז רק בדבר אחד: לתת את הלב על הדשא ולהמשיך לנצח”.