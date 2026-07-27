תומר חמד מועמד לתפקיד עוזר המאמן בברייטון

יעלה כיתה? המאמן הישראלי של קבוצת הנוער של השחפים, שרשם עונת שיא במועדון, עשוי לרשת את מקומו של חברו לקבוצה לשעבר אנדרו קרופט שעוזב לטוטנהאם

שחקן העבר תומר חמד הוא אחד מהמועמדים לתפקיד עוזר מאמן ברייטון מהפרימייר ליג. חמד, שפרש ממשחק פעיל, מאמן את קבוצת הנוער עד גיל 18 של ברייטון ורשם עונה מצוינת עם הקבוצה בעונה החולפת. כעת, עוזר מאמן הקבוצה הבוגרת אנדרו קרופט שאף שיחק עם חמד בתור שחקן פעיל עובר לטוטנהאם, ובברייטון מחפשים מחליף כשחמד הוא אחד מהמועמדים הבולטים לתפקיד.

השחפים צפויים לקבל החלטה בקרוב ולהודיע לחמד, שבכל מקרה אם לא יקבל את התפקיד ימשיך בתפקידו כמאמן קבוצת הנוער של המועדון. בעונה החולפת, עונתו הראשונה של חמד כמאמן קבוצת הנוער עד גיל 18 הוא סיים עם הקבוצה במקום הרביעי בליגה הבכירה ורשם את עונת השיא מבחינת צבירת נקודות בהיסטוריה של קבוצת הנוער.

הישג זה סימן את חמד עצמו בתוך המועדון כאחד המאמנים הצעירים המבטיחים לעתיד במועדון עצמו כשכעת הוא עשוי לרשום קפיצה נוספת. עם סיום העונה פרסם חמד פוסט בו התייחס להישג שלו כמאמן בעונתו הראשונה "לסיים במקום הרביעי ולעשות היסטוריה זו עדות למחויבות, לחוסן ולאמונה שהפגינו השחקנים והצוות מדי יום" כתב חמד עם סיום העונה.