לקראת הפועל פ"ת ברביעי: הפועל ר"ג עברה בבקרה

האורדונים רשמו את שחקני הרכש לעונה הקרובה בהתאחדות לקראת המשחק הראשון שלהם בגביע הטוטו. המגן איברהים פארד ינחת בישראל בחמישי ויצטרף למועדון

הפועל רמת גן תפתח ביום רביעי (20:00) באופן רשמי את עונת 2026/27, כשתארח באצטדיון החדש ברחובות את הפועל פתח תקווה במסגרת גביע הטוטו. עבור האורדונים מדובר במשחק הרשמי הראשון מאז עלו לליגת העל, ובמועדון מקווים לפתוח את העונה ברגל ימין.

לאחר שעברה את הליך הבקרה התקציבית בימים האחרונים, המאמן מסאי דגו יוכל להעמיד לרשותו את כל שחקני הרכש שהצטרפו במהלך הקיץ. השחקנים שעברו בבקרה הם עידו עולי, מקסים פלקושצ'נקו, ז'וטה, עומר יצחקי, דניאל טישלר, עידן ברנס, יבלו גטאצ'ו, תמיר גלזר, עמית צור, לואן קמפוס, אופק עובדיה, משה סמל וליאם אלוק, כאשר חלקם הגדול צפוי לערוך את הופעת הבכורה הרשמית שלהם במדים האדומים.

לצד שחקני הרכש, דגו צפוי לבחון גם ארבעה שחקנים שמנסים להרשים ולהרוויח חוזה בקבוצה: פרנק אירוזי, אבובאקר דוסו, אריק מנסה והשוער תומר הרן. אירוזי והרן כבר נטלו חלק במחנה האימונים של הקבוצה, וכעת יקבלו הזדמנות נוספת להוכיח את עצמם במסגרת רשמית.

אוהדי הפועל רמת גן (אופיר מגדל)

חיפוש השוער נמשך, פארד ינחת בחמישי

במקביל, אחת המשימות המרכזיות של המועדון נותרה חיזוק עמדת השוער. ניב אליאסי, שהיה אחד השמות שעלו כמועמד, נחוש למצות את האפשרות לעבור לחו"ל, כך שבשלב זה מעבר לרמת גן אינו עומד על הפרק מבחינתו. בעקבות זאת ממשיכים במועדון לבחון אפשרויות נוספות, בדגש על שוערים זרים, כאשר גם עומר ניראון ממכבי נתניה עדיין נמצא על הפרק כמועמד להגיע בהשאלה, כפי שפורסם ב-ONE.

בנוסף, בשורה טובה לרמת גן מגיעה מכיוון שחקן הרכש שהחתימה בתחילת הקיץ. המגן השמאלי איברהים פארד בן ה-26, המתנשא לגובה של 1.84 מטר, ינחת בישראל ביום חמישי. איברהים נחשב לשחקן הגנה בעל ניסיון בינלאומי, לאחר ששיחק בין היתר בליגה הדנית, הבלארוסית והקזחית.