איפה לונדברג חתם על חוזה חדש במכבי תל אביב

כפי שפורסם ב-ONE, הגארד ימשיך בחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. "יותר מנרגש להמשיך את המסע הזה". קטש: "מנהיג בעל ניסיון שהתחבר טוב לצוות"

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, גבריאל איפה לונדברג ממשיך במכבי תל אביב. הגארד, שהגיע בעונה האחרונה לצהובים, הצליח להשאיר חותם ובתום סאגה מתישה חתם הבוקר (שני) על חוזה חדש, שישאיר אותו במועדון לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. ירוויח כ-1.85 מיליון דולר לעונה.

"אני יותר מנרגש להמשיך את המסע הזה עם מכבי", אמר לונדברג. "יחד עם המועדון והמאמן עודד, זהו המקום שבו אוכל לממש את מלוא הפוטנציאל שלי ולעזור לקבוצה שלנו בצורה הטובה ביותר. זוהי הזדמנות נהדרת לשחק ולהתחרות על תואר היורוליג. אני מאמין שאנחנו יכולים להמשיך להתפתח ולגדול יחד בתקווה להשיג דברים גדולים בעונות הבאות. זה הזמן להחזיר את מכבי למקום בו היא צריכה להיות”.

"ההחתמה של איפה לונדברג הינה חיזוק נוסף לעקרון ההמשכיות המנחה אותנו לאורך כל הדרך", אמר יושב ראש המועדון שמעון מזרחי. המאמן עודד קטש הצטרף: "אנחנו שמחים מאוד שאיפה ממשיך איתנו. הוא מנהיג בעל ניסיון רב, שהתחבר טוב מאוד לצוות ולקבוצה. זהו נדבך נוסף בהמשכיות של הסגל שלנו".

בעונה החולפת לונדברג בן ה-31 העמיד ממוצעים של 11 נקודות ו-3.6 אסיסטים ביורליג, כשבליגת העל הרים את התפוקה עוד יותר עם 17.5 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק, והיה חלק משמעותי בדאבל של הצהובים, כשגם נבחר למצטיין סדרת גמר הפלייאוף.