חיזוק: מכבי ראשון לציון צירפה את ניית׳ן קוטה

הסנטר ההולנדי-בלגי בן ה-26 מגיע אחרי שתי עונות באורליאן מהליגה הצרפתית השנייה, ומייצג את נבחרת הולנד במוקדמות גביע העולם ואליפות אירופה

מועדון הכדורסל מכבי ראשון לציון הודיע היום (שני) על החתמתו של הסנטר ההולנדי-בלגי ניית׳ן קוטה.

קוטה (2.04, 26) מגיע לאחר שתי עונות במדי אורליאן מהליגה הצרפתית השנייה, כאשר בעונה החולפת היה אחד מעמודי התווך של הקבוצה עם ממוצעים של 12.1 נקודות, 6.9 ריבאונדים, 1.6 אסיסטים למשחק. בנוסף, הוא מייצג את נבחרת הולנד במוקדמות גביע העולם ואליפות אירופה.

לפני המעבר לצרפת, שיחק שלוש עונות במדי ספירו שרלרואה מהליגה הראשונה בבלגיה. ניית׳ן מביא איתו נוכחות משמעותית בצבע, משחק עם הרבה עוצמה, קשיחות ואינטנסיביות, שולט במאבקי הריבאונד ומסיים באחוזים גבוהים ליד הטבעת.