"חלק מהשחקנים קיבלו עירוי של מעל 100 מ"ל"

כתב אישום הוגש נגד טבריה בעקבות פרשת העירויים: "עברה עבירה של ניסיון לשימוש בשיטה אסורה; תוך סיכון בריאות השחקנים והמשך הקריירה שלהם לשווא"

ההתאחדות לכדורגל הגישה באופן רשמי את כתב האישום נגד עירוני טבריה, זאת בנושא פרשת העירויים החמורה שנחשפה לראשונה כאן ב-ONE. להלן נימוקי תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן, בכתב האישום:

“המאשימה תטען, כי בכך שבעלי התפקידים המרכזיים ביותר בנאשמת הגו את הרעיון, רכשו את הציוד והחומרים, הורו (ואף דרשו) ממספר רב של שחקני הנאשמת וסייעו להם להשתמש ב’חומרים אסורים’, עברה הנאשמת עבירה של סיוע לשימוש בסמים ותכשירים ממריצים (סעיף 84(כט) לתקנון המשמעת וסעיף 9 לתקנון הרפואי).

“בהקשר זה תבהיר המאשימה, כי העובדות המפורטות לעיל מצביעות על כך שלפחות חלק משחקני הנאשמת קיבלו בפועל עירוי של מעל 100 מ"ל ובכך הפרו את הוראות סעיף 8 לתקנון הרפואי ולקוד העולמי (ועל כך הם עומדים לדין בנפרד בידי INADO).

חשיפת הפרשה של עירוני טבריה (צילום מסך)

“עם זאת, גם ביחס ליתר השחקנים, נסיבות מתן העירוי, הציוד שנרכש ושבו השתמשו לצורך מתן העירוי מעידים כי, לכל הפחות, הנאשמת, באמצעות בעלי התפקידים מטעמה, עברה עבירה של ניסיון לשימוש בשיטה אסורה, לפי סעיף 2.2 לקוד העולמי, שכמוה כעבירה העיקרית עצמה, וזאת מתוך רצון לקנות יתרון לא הוגן על יריבותיה למאבק לירידת ליגה.

“המאשימה תוסיף ותטען, כי האופן שבו בוצע העירוי בפועל - ללא היוועצות עם גורם רפואי מוסמך; ללא הצדקה רפואית; ללא השגחה רפואית; ללא פרוטוקול רפואי מסודר; תוך הפרה של הוראות הדין הכללי, לרבות פקודת הרופאים, תוך סיכון בריאות השחקנים והמשך הקריירה שלהם לשווא ושלא לצורך, מהווים נסיבות מחמירות ביותר לאופן שבו בוצעה העבירה.

“עוד לא יבשה הדיו על הסדר הטיעון בגין כשלים ניהוליים חמורים בהם הודתה הנאשמת”

“עוד תטען המאשימה, כי נסיבות האירוע והאופן שבו הוחלט על מתן ודרך נתינת העירויים, מצביעה על כך שהיה ידוע לפחות לחלק מנציגי הנאשמת, כי מדובר באירוע המנוגד לדין, הן דין הכללי והן הדין המשמעתי, ובאף זאת לא ננקטו אמצעים כלשהם למניעת העבירה.

מיקי ביתן ואריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

“המאשימה תוסיף ותטען כי ניסיונות הנאשמת לשבש את הליך החקירה, בין היתר, באמצעות מר ביתן, לרבות בדרך של ניסיון לתאם עדויות כוזבות, הדחת עדים לעדות שקר והטלת רפש בגורמי החקירה מהווה אף היא נסיבה מחמירה, כפי שנקבע גם בהוראות הקוד העולמי.

“לבסוף, תטען המאשימה, כי העובדה שעוד בטרם ‘יבשה הדיו’ על הסדר הטיעון בגין כשלים ניהוליים חמורים (בלשון המעטה) שבהם הודתה הנאשמת, הפרה הנאשמת את התחייבותה לאמץ ‘נהלי עבודה חדשים’ ולהרחיק את מר ביתן מכל תפקיד במועדון, כמו גם את התחייבויותיה על פי הסדר הטיעון ופסק דינו של בית הדין הנכבד לפרסם הודעת ההתנצלות, מהווה נסיבה מחמירות נוספת לאישום דנא, כמו גם עבירה עצמאית ונפרדת של אי קיום החלטת מוסד שיפוטי.

“בהקשר זה תוסיף המאשימה ותטען, כי אף ללא קשר לפעולות השיבוש וההדחה לעדות כזב שביצע מר ביתן, עצם העובדה שהוא ממשיך לנהל את הנאשמת חרף עונש ההרחקה שקיבל, מהווה הפרה בוטה של הסדר הטיעון שעליו חתמה הנאשמת, אשר מחייב החמרה נוספת בעונשה של הנאשמת”.