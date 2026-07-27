1,400 אוהדי הפועל ת״א יגיעו למשחק ברזגארד

הטירוף ממשיך: האדומים קרובים להשלים את ההכנות לגומלין מול לודוגורץ, כשהם מגיעים עם יתרון של 0:2 מהמשחק הראשון. הקבוצה תהנה מדחיפה משמעותית

הפועל תל אביב קרובה להשלים את הכנותיה לקראת משחק הגומלין מול לודוגורץ במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, כשהיא מגיעה עם יתרון מבטיח של 0:2 מהמפגש הראשון. במועדון מאמינים שניתן להשלים את המשימה ולהעפיל לשלב הבא, הרבה בזכות התמיכה המרשימה של הקהל האדום.

לאחר שכ-5,000 אוהדים הגיעו להונגריה ודחפו את הקבוצה במשחק הראשון, גם הפעם צפויה נוכחות ישראלית גדולה ביציעים. לודוגורץ הקצתה 1,400 כרטיסים לאוהדי הפועל, וכולם אזלו בתוך זמן קצר, כך שיציע החוץ באצטדיון 'הובפרמה ארנה' ברזגראד צפוי להיות מלא.

במועדון מספרים כי ההתלהבות סביב הקבוצה נמצאת בשיאה. החזרה למפעלים האירופיים לאחר שנים ארוכות, לצד היכולת המשכנעת שהציגה הקבוצה במשחק הראשון, יצרו אופטימיות רבה בקרב האוהדים, בתקווה שהאווירה החיובית תבוא לידי ביטוי גם על כר הדשא.

אליניב ברדה (רועי כפיר)

ימשיך עם אותו הרכב

מבחינה מקצועית, המאמן אליניב ברדה צפוי ליהנות מסגל כמעט מלא. רוי קורין ממשיך להתאושש ונמצא בשלבי חזרה לכשירות, ההערכה היא שברדה ימשיך עם אותו הרכב שפתח בניצחון הראשון, לאחר שהשחקנים הציגו משחק איכותי מול אחת הקבוצות החזקות בסיבוב.

במקביל, בחודורוב ממשיכים לעבוד על חיזוק הסגל בעקבות עזיבתו של לויזוס לואיזו. ההצלחה מול לודוגורץ פתחה אפשרות להמתין מעט עם הרכש, מתוך מחשבה שהעפלה לשלב בתים תאפשר לצרף שחקן בכיר יותר, בטח שבכל מקרה אם ויגיע זר בקרוב מאוד הסיכוי שישולב בסיבוב השלישי קטן מאוד.

במצב זה עיקר המאמצים מתמקדים באיתור שחקנים זרים, בעיקר מהשוק הברזילאי, כאשר במועדון מעריכים כי בימים הקרובים עשויות להיות התפתחויות בנושא.